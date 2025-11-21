Gala Capital Performeri din Sănătate a avut loc miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un cadru dedicat apreciării celor care contribuie constant la îmbunătățirea și modernizarea sistemului medical românesc.

Ediția din acest an a pus în prim-plan personalități de referință din sănătate, medici de top, rețele de clinici și spitale publice și private, precum și companii majore din industria farmaceutică și producători de medicamente și suplimente, recunoscuți pentru performanțele lor deosebite.

De-a lungul galei, Capital a evidențiat realizările remarcabile din spitalele publice și private, mediul universitar, sectorul farmaceutic, industria echipamentelor medicale, rețelele de clinici și lanțurile de farmacii, subliniind principalele direcții de transformare ale unui sistem medical aflat în plină evoluție.

Premianții reprezintă doar o parte dintre specialiștii care contribuie zi de zi la progresul și buna funcționare a sănătății în România. Ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate le oferă cititorilor acces la numeroase alte proiecte, inițiative și profesioniști care marchează dezvoltarea acestui domeniu.

Publicația va fi disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, atât în punctele de difuzare a presei, cât și online, pe edituradecarte.ro.

„Continuăm cu un premiu care vorbește despre una dintre cele mai sensibile și, în același timp, mai importante misiuni ale medicinei moderne”, a fost introducerea pentru această distincție.

În 2025, Agenția Națională de Transplant și-a concentrat eforturile pe extinderea rețelei de spitale acreditate pentru activitățile de prelevare și transplant, pe formarea personalului specializat și pe accelerarea proceselor de digitalizare.

În același timp, agenția a lansat noi campanii publice de informare privind donarea de organe – un domeniu în care România, din păcate, se află încă pe ultimele locuri în Europa. Aceste eforturi sunt mai mult decât importante pentru a schimba percepții, a salva vieți și a recâștiga încrederea publicului.

„Sunt Darina Vatachki și îl reprezint pe soțul meu în seara aceasta, pe domnul dr. Guenadiy Vatachki, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant. În primul rând, este o mare onoare să mă aflu aici, cu bucurie și emoție să primesc acest premiu de excelență în numele soțului meu. Am și un mesaj să vă transmit din partea lui. El nu poate fi cu noi în această seară. Nu pentru că nu ar fi vrut, ci pentru că misiunea îl cheamă. Încă din această seară este împreună cu echipa lui la Oradea, unde organizează reuniunea coordonatorilor de transplant, reuniunea națională. Și asta spune totul despre dedicarea lui în ceea ce privește pacienții și Agenția Națională de Transplant. În numele lui aș vrea să transmit mulțumirile către redacția Capital pentru că a adus în lumina reflectoarelor această cauză vitală. Și de asemenea aș vrea să transmit mulțumiri familiilor donatoare, a căror generozitate în cele mai grele momente oferă speranță altora. Oferim mulțumiri întregii comunități medicale dedicate salvării de vieți și, bineînțeles, întregii echipe a Agenției Naționale de Transplant. Vă mulțumesc frumos!”, a declarat Darina Vatachki pe scena Galei Capital.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro