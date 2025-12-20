În octombrie 2023, clinica a fost recunoscută drept prima din România care oferă gratuit aceste servicii pentru pacienții cu frică de dentist. Investiția totală pentru dotarea clinicii cu aparatură modernă și amenajarea interioară a fost de aproximativ 500.000 de euro.

Therapy Dent a fost inclusă de către Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” în 2025, iar cu această ocazie, Ramona Manea a acordat un interviu în care a vorbit despre realizările din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cea mai important investiție făcută în ultimul an în cadrul instituției?

RAMONA MANEA: Cea mai importantă investiție pe care am făcut-o în clinica noastră în ultimul an a fost achiziționarea de scannere intraorale.

Aceasta a fost o decizie strategică care a schimbat fundamental modul în care lucrăm și a adus beneficii imediate atât pacienților, cât și echipei noastre.

C: Care sunt principalele trei calități absolut necesare pentru un manager de unitate spitalicească sau clinică medicală?

RM: Empatie, organizare și comunicare. Toate aceste trei calități le văd indispensabile în managementul unei clinici.

C: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați înfruntat-o de când sunteți manager?

RM: Provocarea cea mai mare a fost aceea de a ține echipa unită, o provocare care este continuă, toți suntem diferiți, avem viziuni diferite, dar la final trebuie să avem cu toți aceeași viziune comună și un sentiment de „noi” nu doar de „eu”.

C: Ce este mai important, dotarea sau echipa, și de ce?

RM: Echipa este clar răspunsul. Ea este sufletul și inima clinicii. O echipă poate transforma experiența unui pacient în clinică indiferent de dotare. Dar asta nu înseamnă că dotările sunt lipsite de importanță. Relația este una de sinergie.

Echipa bună + dotări excelente = excelență

C: Care este resortul ce determină un specialist să își dorească locul de manager al unei unități medicale?

RM: Aici este un pic tricky, eu la bază nu sunt medic, dar îmi plac provocările, iar conducerea unei unități medicale a fost una dintre ele. Resortul nu a fost pasiunea pentru medicină, ci pasiunea pentru conducerea și optimizarea sistemelor complexe. Am văzut în unitatea medicală cea mai complexă și satisfăcătoare „puzzle” managerială pe care aș putea-o rezolva. Dorința de a construi, de a ordona și de a conduce ceva cu impact uman profund.

C: Dintre toate îndatoririle unui manager, care este cea care are cel mai înalt grad de dificultate?

RM: Îndatorirea cu cel mai înalt grad de dificultate este fără îndoială, Managementul Resurselor Umane și al Dinamicilor în Echipă. Managementul oamenilor este o artă, în timp ce gestionarea finanțelor sau a proceselor este mai mult o știință. Eșecul în managementul resurselor umane anulează succesul în toate celelalte domenii.

C: Care este proiectul de care sunteți cel mai mândru / mândră din întreaga dvs carieră?

RM: Proiectul de care sunt cel mai mândră nu este unul de business development sau achiziție strălucită este transformarea echipei într-o comunitate unită.