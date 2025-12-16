Northo redefinește experiența stomatologică printr-o combinație între tehnologie avansată și empatie profesională. Doar în ultimul an, echipa a direcționat peste 150.000 de euro către echipamente și perfecționarea echipei.

Clinica este dotată cu echipamente de top, precum stația de radiologie digitală Planmeca 3D Plus, studio foto digital, trei scannere intraorale, lasere performante, microscop, două dispozitive Modjaw pentru evaluarea 4D a dinamicii maxilarelor, imprimante 3D, dar și tehnologia elvețiană de igienizare profesională Guided Biofilm Therapy.

Clinica stomatologică a fost inclusă de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” în 2025, iar cu această ocazie, Dr. Teodorina Secară, fondatoarea clinicii, a oferit un interviu în care a vorbit despre realizările recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cea mai importantă investiție făcută în ultimul an în cadrul instituției?

TEODOTINA SECARĂ: La Northo, recalibrăm zâmbete și transformăm, la propriu, viețile pacienților noștri! Noi nu tratăm doar dinți, ci pacientul în ansamblu, ținând cont de felul în care mușcătura incorectă poate afecta felul în care respiră, înghite, mestecă, postura și încrederea în sine a acestuia.

Sforăie, îi doare capul, spatele, ori genunchii – noi îl ajutăm, își aduce copilul la o evaluare ortodontică – noi modelăm felul în care se dezvoltă fața lui, îl ajutăm să doarmă mai bine sau să-și crească performanțele școlare. Nu, nu am descoperit panaceul universal, dar avem o abordare exhaustivă a felului în care funcționează aparatul dento-maxilar.

Noi redefinim experiența stomatologică printr-o îmbinare unică de tehnologie avansată, competență profesională și multă empatie, într-o atmosferă rafinată, dată de vila interbelică din nordul capitalei, ce găzduiește clinica.

Pasiunea cu care își fac meseria colegii noștri, dotările, protocoalele clare și modul prietenos de comunicare cu pacienții sunt atuurile noastre într-o piață foarte competitivă, în capitală desfășurându-și activitatea aproape 6.000 de dentiști. De ce ne aleg pe noi pacienții? Pentru că suntem eficienți și predictibili, îi ajutăm să economisească timp având în clinică tot ce ne trebuie pentru o diagnosticare corectă și strategii pentru tratamente de succes, care și-au dovedit validitatea de-a lungul timpului.

Anul acesta am continuat investițiile în evoluția membrilor echipei, fiind nelipsiți de la congrese medicale, cursuri de specialitate sau seminarii de cultură organizațională și investițiile în tehnologie care să aducă beneficii multiple pacienților noștri, acestea din urmă ridicându-se la peste 150.000 euro.

C: Care sunt principalele trei calități absolut necesare pentru un manager de unitate spitalicească sau clinică medicală?

TS: Vă pot spune ce a funcționat în cazul meu, până acum. Chiar dacă nu sunt manager profesionist, pot spune că m-a ajutat mult experiența de doctor, cu aproape 20 de ani petrecuți la scaun. Cunoscând foarte bine fluxurile, procedurile, protocoalele și întreaga dinamică a clinicii, am construit sănătos infrastructura businessului, cu ajutor de la experții cărora le-am externalizat serviciile de marketing, legal, contabilitate, IT etc.

Învaț în fiecare zi lucruri noi, care-mi folosesc în parcursul antreprenorial, de la specialiști, colegi și din greșelile pe care le facem. Nu știam mare lucru despre bugete, analiza costurilor, P&L, SEO, PPC, dar acum e diferit. Am înțeles că fiecare rotiță a acestui mecanism contribuie la experiența premium pe care ne dorim să o aibă pacientul nostru. Întotdeauna ne recalibrăm acțiunile în funcție de feedbackul acestora.

Cert e că un manager eficient inspiră și motivează echipa, e agil și abil, mai ales într-un domeniu ca al nostru, aflat în continuă schimbare, evoluează constant, implementează noi protocoale și tehnologii și răspunde mereu nevoilor pacienților. E important să știe să citească semnele pe care le dă piața serviciilor medicale, trendurile, să se urce pe coama valului când e cazul și să schimbe direcția când situația o cere.

C: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați înfruntat-o de când sunteți manager?

TS: Cea mai mare provocare pentru mine a fost să găsesc raportul potrivit între timpul petrecut la scaun, tratând pacienți, și cel dedicat managementului clinicii NORTHO. Abia acum, după 3 ani și jumătate, am ajuns să dedic 2 zile din săptămână exclusiv activităților de coordonare/management, dar fac pași siguri în direcția unei delegări eficiente, mai ales că am colegi deștepți, competenți și pasionați de ce fac, care mă susțin în acest sens.

C: Ce este mai important, dotarea sau echipa, și de ce?

TS: În business-urile medicale, cea mai importantă e echipa, coeziunea sa și cultura organizațională pe care fondatorul o clădește împreună cu membrii acesteia. Când DE CE-ul activității e definit corect devine un soi de amprentă pe care pacienții o vor recunoaște în toate interacțiunile cu clinica.

C: Care este resortul ce determină un specialist să își dorească locul de manager al unei unități medicale?

TS: Resortul e dorința de a avea impact asupra unui număr mai mare de pacienți, de a crește aria de acțiune și influența. Ca doctor poți trata un număr limitat de pacienți, într-un interval de timp dat, dar ca manager al unei unități medicale poți contribui în mod semnificativ la schimbarea în bine a vieților multora. La mine a fost despre sens și despre înmulțirea talanților. Despre cât de mult întorci spre comunitate, din ce ai primit!

C: Dintre toate îndatoririle unui manager, care este cea care are cel mai înalt grad de dificultate?

TS: Cea mai grea îndatorire e să găsească verigile slabe ale businessului înainte de instalarea unor consecințe greu de ținut sub control. De la oameni, la proceduri, protocoale sau investiții inutile.

C: Care este proiectul de care sunteți cel mai mândru / mândră din întreaga dvs. carieră?

TS: NORTHO este proiectul de care sunt foarte mândră. La trei ani de la deschidere, am dublat cifra de afaceri din anul precedent și triplat-o pe cea din anul deschiderii, ajungând la 1,5 milioane de euro și ne-am clasat pe locul 1 în Topul firmelor cu CAEN 8623, din sectorul 1, la categoria microîntreprinderi. În București sunt 3.422 microîntreprinderi cu acest CAEN și 512 în sectorul 1. Sectorul 1 e locul în care ies în arenă greii din industria noastră, adică e cel mai concurențial și dificil loc din țară.

Dar cea mai mare bucurie mi-o aduce satisfacția pacienților, îmi dă sens și apoi, zâmbetele lor fericite aduc alți pacienți în clinică. Sunt tare recunoscătoare pentru încrederea pe care pacienții ne-au acordat-o, pentru timpul petrecut împreună și pentru toată bucuria pe care ne-o dăruiesc.