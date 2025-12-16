„Gestionarea oricăror provocări se sprijină pe investiții continue în digitalizare, o experiență bună a clienților și colaborarea cu autoritățile pentru a sprijini inovația și creșterea pieței”, a declarat Adrian Marin.

Pentru performanțele din mediul de afaceri, Generali România a fost inclusă de către Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” în 2025. Cu această ocazie, Adrian Marin a oferit un interviu în care a vorbit despre realizările recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

ADRIAN MARIN: Cifra de afaceri din 2024 a Generali România a fost de 1,89 miliarde lei, în timp ce profitul s-a cifrat la 100,94 milioane lei.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

AM: Traversăm o perioadă marcată de o volatilitate accentuată, nu doar in business-ul nostru, ci în mediul macroeconomic, pe parcursul căreia autoritățile au rolul central în a oferi predictibilitate și proiecții pe termen lung.

Pentru Generali România, gestionarea oricăror provocări se sprijină pe investiții continue în digitalizare, o experiență bună a clienților și colaborarea cu autoritățile pentru a sprijini inovația și creșterea pieței.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

AM: Factorii principali care ne diferențiază sunt istoria noastră, alături de adaptarea constantă la preferințele consumatorilor. Anul acesta Generali marchează 190 de ani de la începutul activității în teritoriile românești, timp în care am fost un partener pe drumul românilor spre modernitate.

În același timp, încercăm să răspundem așteptărilor clienților, să anticipăm și dezvoltăm constant noi soluții care să ne facă tuturor viața mai simplă. Rămânem disponibili tuturor, indiferent de opțiunea lor de a interacționa cu noi, cu convingerea că putem veni în ajutorul oamenilor atunci când au cu adevărat nevoie de noi.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

AM: Când vorbim de alegerea oamenilor potriviți, căutam atât specialiști cu expertiza în asigurări, dar și candidați din alte domenii și tineri la început de carieră. Vrem să avem o echipă diversă, care să oglindească diversitatea clienților noștri și să le înțeleagă nevoile. Selectăm oameni care au curiozitate, deschidere spre nou, reziliența și pasiune pentru ceea ce fac, astfel încât să putem avea colaborări pe termen lung, care uneori nu par evidente la prima vedere.

Le oferim angajaților noștri un mediu de lucru profesionist și totodată flexibil și colaborativ, iar orice coleg dornic să progreseze are la dispoziție resurse considerabile să învețe și să își accelereze cariera atât în România, cât și în plan internațional.

Însă este la fel de important ca și noi să învățăm de la toți cei din echipa noastră și o facem an de an prin intermediul sondajelor de satisfacție, dar și printr-un dialog deschis cu colegii mei.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

AM: Zona de CSR a fost constant o preocupare pentru Generali România, dar în ultimii ani am adoptat o abordare pe termen lung, astfel încât impactul să fie unul consistent.

Așadar, încă din 2018 suntem activi în România prin inițiativa The Human Safety Net și avem scopul de a reduce riscul de excluziune socială în comunitățile vulnerabile. Din acest considerent, am încheiat un parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi prin care susținem programul “Clubul Familiei”, activ în grădinițele din mediul rural prin ateliere și seminarii dedicate familiilor cu copii preșcolari.

Până în prezent, am ajuns în 29 de comunități, cumulând un număr total de circa 9200 de părinți, copii și cadre didactice și vom continua să dezvoltăm această inițiativă și în viitor.

În paralel, suntem din 2018 alături și de Asociatia EDIT și de programele lor destinate siguranței rutiere precum “Ora de educație rutieră” în instituții de învățământ sau contribuind la renovarea trecerilor de pietoni în puncte critice din București.

Nu în ultimul rând, ne-am implicat constant în modernizarea unor instituții medicale, precum Spitalul Universitar de Urgență București, sau Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu- Rusescu”.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

AM: În prezent, mediul economic rămâne unul dinamic, dar în transformare rapidă pe fondul modificărilor legislative ce influențează cadrul fiscal, piața muncii, consumul, dar și investițiile. Ele trebuie, în cele din urmă, să susțină credibilitatea României în mediul financiar și să stimuleze creșterea pe termen lung.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

AM: Industria asigurărilor depinde de starea economiei, de finanțările disponibile și de investițiile realizate. Cu toții ne dorim ca sincopele economice să fie depășite cât mai curând, însă este dificil de prevăzut ce va urma.

În același timp, doresc să evidențiez importanța aparte a asigurărilor pentru o evoluție economică robustă. Fie că vorbim de crize economice, catastrofe naturale, asigurările vor rămâne un sprijin esențial atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii în fața neprevăzutului.

Ne dorim în primul rând să avem un cadru stabil în care să activăm. Acest lucru înseamnă să luăm parte constant, ca industrie, la discuțiile ce ne pot influența și să aducem de fiecare dată argumentele tehnice pe care le identificăm.

În paralel, să creștem gradul de cuprindere în asigurare prin soluții mai performante, printr-o reputație solidă și prin mecanisme legislative care să sporească protecția populației și a mediului economic din România.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

AM: Generali România a învățat multe lecții de-a lungul anilor despre ce înseamnă sustenabilitate, o politică investițională adecvată și o abordare a business-ului pe termen lung care ar putea servi ca sursă de inspirație.