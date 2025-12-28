În 2022, compania a făcut un pas important prin achiziționarea fostei fabrici Chipita din Clinceni, județul Ilfov, care a devenit cea mai mare unitate de producție din regiune a companiei mamă, fabrică de unde pleacă produse înspre 28 de ţări. „După realizarea achiziției, Mondelēz și-a dublat dimensiunea afacerii în România.

Portofoliul de produse s-a extins, incluzând acum, pe lângă mărcile deja consacrate de ciocolată și biscuiți – Milka, Oreo, belVita, Toblerone, Poiana, Barni și TUC –, și croissantele 7Days, snack-urile Bake Rolls și crema Fineti", adaugă Mateja Podgornik. Ea ocupă funcția de Managing Director România & Slovenia de la începutul anului 2023.

Mateja Podgornik a fost inclusă de Revista Capital în „Top 100 Femei de Succes" din România în 2025, iar cu această ocazie, ea a oferit un interviu în care a vorbit despre proiectele recente și despre planurile de viitor.

Mateja Podgornik a fost inclusă de Revista Capital în „Top 100 Femei de Succes” din România în 2025, iar cu această ocazie, ea a oferit un interviu în care a vorbit despre proiectele recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

MATEJA PODGORNIK: Una dintre cele mai importante realizări din cariera mea a fost preluarea rolului de Managing Director pentru România și Slovenia la începutul anului 2023. A fost momentul potrivit pentru a defini o strategie pe termen lung pentru România și pentru a consolida o echipă performantă, capabilă să genereze o creștere constantă, de două cifre.

Însă, dincolo de cifre, cel mai important este să dezvoltăm cultura organizațională bazată pe responsabilizare, claritate, energie și pasiune, specifică mediului de business actual.

Un alt reper important a fost leadershipul transformațional și strategic pe care am reușit să-l aduc în procesul de integrare comercială a companiei Chipita, după achiziția din 2022. Am realizat cu succes, în doar șase luni, un proces complex de integrare operațională și de business, care a necesitat decizii rapide, aliniere între departamente și un focus clar pe crearea de valoare.

Anul trecut, însă, a adus o provocare de natură diferită, definită prin reziliență. În contextul inflației crescute și al schimbărilor legislative – precum majorarea TVA-ului – navigăm printr-o perioadă continuă de provocări. Totuși, chiar și într-un mediu atât de volatil, am rămas alegerea preferată a consumatorilor, cu brandurile noastre globale și locale îndrăgite. Acest rezultat a fost posibil doar datorită agilității, implicării și creativității echipelor noastre.

C: Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă? (poate fi vorba de următorul an sau de următorii ani. Depinde de amploare)

MP: Pentru următorii ani, în linie cu viziunea noastră globală, am stabilit priorități clare pentru portofoliul nostru, concentrându-ne pe trei domenii cheie: oferirea de gustări prin care să promovăm controlul porțiilor, oferirea de informații consumatorilor cu privire la consumul conștient al gustărilor, cu intenție și atenție, și consolidarea impactului social pozitiv al operațiunilor noastre asupra comunităților și planetei.

Sustenabilitatea rămâne în centrul strategiei noastre și continuă să fie reper pentru deciziile noastre de business, pe măsură ce ne îndeplinim strategia globală Vision 2030.

C: Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră? Ne puteți relata un moment cu provocări foarte puternice care poate fi considerat un punct de cotitură în cariera dumneavoastră?

MP: Un punct de cotitură în cariera mea a fost când mi s-a oferit un rol de leadership mai devreme decât mă așteptam. Datorez această oportunitate managerului și mentorului meu, Ivo Naydenov, care conduce în prezent regiunea Europa Centrală și de Sud din Mondelez și care a crezut în potențialul meu.

M-a impulsionat să mă dezvolt rapid, să am încredere în abilitățile mele și să depășesc cu mult zona mea de confort. Experiența de la momentul respectiv a avut un rol definitoriu în formarea liderului care sunt astăzi.

În ce privește provocările, este greu să identific una singură. De-a lungul timpului, am învățat că succesul pe termen lung nu constă în evitarea eșecurilor, ci în a fi persistent, a fi adaptabil și a avea capacitatea de a regândi situațiile din mai multe perspective.

Dar poate cea mai importantă lecție este aceasta: oricât de talentat ai fi, succesul nu este niciodată un act individual. Faptul că ai în jurul tău o echipă puternică, care te sprijină, este un element definitoriu pentru succes.

C: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

MP: Succesul nostru constă în patru piloni cheie:

Inovație și diversificare a portofoliului. Adaptarea continuă a portofoliului pentru a răspunde preferințelor în schimbare ale consumatorilor, care caută gustări diversificate, sustenabile, accesibile, atât clasice, cât și inovatoare, de răsfăț sau parte a unor alegeri mai sănătoase.

Consolidarea inițiativelor de sustenabilitate. De la reducerea la zero a emisiilor de carbon până la aprovizionarea cu ingrediente sustenabile și investițiile în impactul pozitiv asupra comunității, sustenabilitatea este parte integrantă în strategia noastră. Un exemplu remarcabil este programul nostru educațional aflat la a cincea ediție „Gustă cu atenție. Bucură-te de moment”, care implică elevii și profesorii de liceu din România în alimentația conștientă și starea de bine generală. Este un model de parteneriat public-privat, derulat în parteneriat cu ONG-ul „Asociația Sută la Sută Românesc” și reprezentanți ai instituțiilor publice. Anul acesta am continuat eforturile de educație prin lansarea unui podcast despre mindfulness în alimentație mâncat conștient.

Oferirea de experiențe memorabile consumatorilor. Avem consumatori fideli brandurilor noastre renumite, cum sunt Oreo, Milka, 7Days, Poiana și vom continua să construim conexiuni cu consumatorii prin campanii autentice, adaptate nevoilor lor dinamice, atât în magazine, cât și în mediul digital, unde suntem prezenți constant.

Sprijinirea oamenilor și formarea unor echipe de succes – Progresul nostru este alimentat de reziliența, creativitatea și angajamentul oamenilor noștri. Construim o cultură bazată pe încredere și colaborare, unde fiecare persoană este încurajată să își asume leadershipul, susținută să evolueze și inspirată să atingă performanța maximă. Acordăm o importanță deosebită stării de bine, la nivel individual, pentru că știm că atunci când oamenii se simt optim, când descoperă sensul în activitățile zilnice, când se conectează cu valorile și misiunea companiei, și rezultatele sunt mai bune.

C: Unde vedeți organizația pe care o conduceți sau din care faceți parte peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

MP: Mondelez este deja o companie de succes, cu o viziune clară: să fie liderul global în domeniul gustărilor, creând momente delicioase de bucurie pentru consumatori din întreaga lume. Privind spre viitor, consider că Mondelez va continua să inoveze, să crească plecând de la misiunea și sensul său și să prioritizeze sustenabilitatea.

Cu branduri iconice, talente excepționale și o strategie centrată pe consumator, am convingerea că va continua să anticipeze schimbările venite dinspre consumatori și, potrivit așteptărilor acestora, să redefinească ce înseamnă „gustarea potrivită”. Știm, din studiile noastre gloale, că definiția gustărilor s-a modificat în ultimii ani și consumatorii se așteaptă să evolueze în cotinuare, pe termen mediu.

Ne dorim să inspirăm oamenii să facă alegeri corecte în materie de gustări – gustarea potrivită, pentru momentul potrivit, fabricată în mod responsabil. Este vorba despre a oferi o gamă largă de produse de calitate, pentru ca fiecare consumator să poată lua decizii informate și să se bucure cu adevărat de ceea ce alege. De la răsfățuri delicioase până la gustări echilibrate, vrem să creăm produse pe care oamenii le iubesc și în care au încredere.

Pe plan personal, îmi doresc să continui să fiu un lider cu impact, să accelerez transformarea, să dezvolt echipe și să cresc businessul. Sunt pasionată de construirea unor culturi organizaționale care stimulează performanța, fără a pierde latura umană. Peste zece ani, sper să privesc în urmă cu satisfacția că am contribuit nu doar la rezultate, ci și la formarea unor oameni, ca manager, ca mentor.

C: Pe ce puneți accent în conducerea echipei dumneavoastră: emoție și sentimente sau pragmatism?

MP: Îmi conduc echipa cu un echilibru între emoție și empatie, esențiale pentru construirea încrederii, a siguranței psihologice și a unei culturi în care oamenii se simt văzuți și apreciați. În același timp, am o mentalitate pragmatică, pentru a mă asigura că rămânem concentrați să obținem rezultate și să navigăm cu claritate prin complexitatea specifică situației actuale.

Nu este o alegere între cele două. Este vorba despre a ști când să fii un lider care prioritizează emoția, vulnerabilitatea prin exemplul personal și când să conduci cu precizie, și de a avea agilitatea de a le integra pe amândouă.

C: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

MP: În timpul zilei sunt frecvent în întâlniri, pe care le văd ca oportunități de a rămâne conectată, de a construi relații puternice și de a asigura conexiunea între echipe și priorități.

Îmi place cu adevărat să fiu alături de oameni, să ascult, să fac schimb de idei și să creăm împreună o dinamică orientată către succes. Printre întâlniri, îmi planific și timp dedicat pentru a mă concentra pe activități cu focus intens, pe reflecție și, dacă e nevoie, pe decizii rapide, pentru a ne menține agilitatea în business.

C: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

MP: În timpul liber, acord prioritate stării mele de bine fizice prin intermediul a două activități pe care le îndrăgesc, drumețiile și antrenamentele de forță. Drumețiile îmi permit să mă deconectez de la cotidian, să mă reconectez cu natura și să petrec timp de calitate cu prietenii.

Antrenamentul de forță, pe de altă parte, mă menține cu picioarele pe pământ, concentrată și plină de energie. Este modul meu de a-mi menține atât claritatea mentală, cât și reziliența fizică.

C: Cum ați defini succesul? Dar o femeie de success?

MP: Pentru mine, succesul înseamnă să fii cu adevărat entuziasmat, pasionat de munca pe care o faci. Am petrecut peste 20 de ani în diverse roluri în cadrul industriei FMCG și pot spune cu încredere că încă îmi place mult ceea ce fac. Desigur, există și zile dificile; asta face parte din orice carieră.

Dar ce contează cu adevărat este ca munca pe care o facem să fie semnificativă, să ne aducă satisfacții și să ne aducă un sentiment de bucurie și sens, rost.

Succesul nu este definit doar prin rezultate externe, prin cifre. Este vorba despre a te trezi cu energie, a contribui simțind că ai un scop și de a încheia ziua știind că ai făcut o diferență.

Și când vine vorba de succes, cred cu tărie că genul nu ar trebui să fie niciodată un factor definitoriu. O persoană de succes, indiferent de gen, este o persoană care conduce cu integritate, se dezvoltă prin prisma provocărilor, îi ajută pe ceilalți pe parcurs și rămâne fidelă valorilor sale.

C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

MP: Sunt o forță a naturii. Aduc energie, experiență și o mentalitate orientată spre rezultate în fiecare rol pe care mi-l asum.

C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

MP: Cred în posibilități nelimitate, cred că obstacolele pot fi depășite, o atitudine reflectată puternic și simplu de citatul: „Nimic nu este imposibil”.

C: Compania a investit suma de aproximativ 30 de milioane de euro pentru operaţiunile din România. Voiam să vă întreb de ce și ce reprezintă România pentru întregul grup.

MP: Anul trecut, Mondelēz International a marcat o etapă importantă în istoria sa: 30 de ani de creștere în România. În Clinceni, avem cea mai mare unitate de producție din regiune, cu 879 de angajați, iar la nivel național, Mondelēz are 1.200 de angajați.

Acest lucru demonstrează angajamentul nostru pentru România, unde suntem entuziasmați să inovăm și să creștem alături de consumatori, conștienți, totodată, de responsabilitatea socială pe care o avem în comunitate.

În 2022, Mondelēz a făcut un pas important prin achiziționarea fostei fabrici Chipita din Clinceni, județul Ilfov, dublându-și astfel dimensiunea afacerii în România.

Această achiziție, parte a unei investiții globale, demonstrează angajamentul Mondelēz pentru piața locală și strategia de extindere în Europa Centrală și de Sud-Est. Portofoliul de produse s-a extins, incluzând acum, pe lângă mărcile deja consacrate de ciocolată și biscuiți – Milka, Oreo, belVita, Toblerone, Poiana, Barni și TUC- și croissantele 7Days, snack-urile Bake Rolls și crema Fineti.