Supraîncălzirea telefonului nu este un fenomen rar și nici nu apare doar la modelele vechi sau ieftine. Chiar și smartphone-urile noi, scumpe, pot ajunge să se încălzească excesiv în anumite condiții. De cele mai multe ori, cauza nu este un defect grav, ci o combinație de factori care se adună fără să îți dai seama.

Procesorul lucrează intens, bateria este solicitată, iar carcasa subțire nu mai reușește să disipeze suficient căldura. În astfel de situații, telefonul se protejează singur și începe să reducă performanța, să se închidă temporar sau să afișeze avertismente.

Aplicațiile care cer mult de la telefon, precum jocurile, aplicațiile de editare video, navigația GPS sau apelurile video prelungite, forțează procesorul și placa grafică. Dacă aceste activități sunt combinate cu o temperatură ridicată a mediului, de exemplu într-o zi de vară sau într-o mașină parcată la soare, telefonul se încălzește rapid. Carcasa metalică sau din sticlă, întâlnită la multe modele moderne, transmite această căldură către exterior, iar utilizatorul o simte imediat.

Un alt aspect ignorat frecvent este rularea în fundal a mai multor aplicații. Chiar dacă nu le vezi pe ecran, ele pot consuma resurse constant, sincronizează date, folosesc conexiunea la internet sau localizarea. Toate acestea înseamnă consum de energie și, implicit, temperatură mai mare în interiorul telefonului.

Bateria este una dintre cele mai sensibile componente când vine vorba de temperatură. Încărcarea telefonului generează oricum căldură, iar dacă în același timp folosești intens dispozitivul, temperatura crește și mai mult. Aici apare o problemă des întâlnită: folosirea unui încărcător nepotrivit.

Un încărcător de slabă calitate, un cablu deteriorat sau un adaptor care nu respectă specificațiile producătorului pot duce la încărcare instabilă. Curentul livrat poate fluctua, iar bateria este forțată să compenseze aceste variații. Rezultatul este o încălzire excesivă, uneori chiar periculoasă pe termen lung.

Inclusiv încărcarea rapidă, deși utilă, generează mai multă căldură decât încărcarea standard, motiv pentru care este normal ca telefonul să fie mai cald în aceste momente.

La fel de important este și locul unde încarci telefonul. Dacă îl lași pe o suprafață moale, cum ar fi patul sau canapeaua, căldura nu se poate disipa corect. Telefonul „se sufocă” termic, iar temperatura crește mai mult decât ar trebui.

Uneori, supraîncălzirea indică probleme software. O aplicație prost optimizată, o actualizare cu erori sau chiar un malware pot forța telefonul să lucreze constant la capacitate mare. În astfel de cazuri, telefonul se încălzește chiar și atunci când nu îl folosești activ, iar bateria se descarcă neobișnuit de repede.

Este important să fii atent la semnele de avertizare. Dacă telefonul devine fierbinte în mod constant, dacă se închide singur sau dacă primești notificări legate de temperatură, nu ar trebui să ignori aceste semnale.

Și actualizările de sistem sunt importante tocmai pentru că includ optimizări și corecturi care pot reduce consumul inutil de resurse. La fel, aplicațiile instalate din surse nesigure pot crea probleme greu de identificat la prima vedere.

Primul pas este să oprești temporar folosirea telefonului și să îl lași să se răcească într-un loc ferit de soare. Nu este recomandat să îl pui la frigider sau pe suprafețe foarte reci, deoarece diferențele bruște de temperatură pot produce condens intern. Cel mai bine este să îl lași într-un mediu normal, bine ventilat.

Renunță la încărcătoarele ieftine sau necertificate și folosește, pe cât posibil, accesorii originale sau compatibile recomandate de producător. Evită folosirea intensivă a telefonului în timp ce se încarcă și scoate husa dacă observi că aceasta reține căldura. O husă groasă poate contribui semnificativ la supraîncălzire.

Pe termen lung, verifică periodic aplicațiile instalate, dezinstalează ce nu folosești și fii atent la comportamentul bateriei. Dacă telefonul continuă să se supraîncălzească frecvent, chiar și în condiții normale, este posibil să existe o problemă hardware, iar un service autorizat poate evalua situația înainte ca defectul să devină mai grav.