Din echipa Elithia fac parte Conf. dr. Anca Panaitescu, dr. Laura Mustață, dr. Anca Ciobanu și dr. Radu Botezatu, medici cu expertiză solidă și o viziune comună, aceea de a construi în România un centru în care grija pentru sănătatea femeii să fie completă, continuă și personalizată.

Acești medici au urmat programe de supraspecializare la King’s College London, la Oxford University Hospital, University College London Hospital li Saint George’s Hospital, unele dintre cele mai prestigioase instituții medicale din lume, consolidând astfel o pregătire academică și practică de excepție.

Elithia reunește sub același acoperiș specializări esențiale, precum obstetrică, ginecologie, medicină materno-fetală, senologie, genetică, cardiologie, cardiologie fetală, diabet și nutriție, dermatologie și endocrinologie. Abordarea este una multidisciplinară, în care fiecare pacientă beneficiază de planuri de investigație și tratament adaptate, într-un cadru discret și elegant, susținut de tehnologie de ultimă generație.

„Elithia este un vis devenit realitate. Ne dorim să oferim pacientelor noastre nu doar soluții medicale, ci și liniștea că sunt ascultate, înțelese și tratate cu respect. Este felul nostru de a da înapoi – aici, acasă”, transmit fondatorii clinicii din București.

Într-un context în care tot mai mulți specialiști aleg să profeseze în străinătate, echipa Elithia face un pas curajos și rămâne în România pentru a construi un sistem medical centrat pe nevoile reale ale femeilor, la standarde internaționale. Este un angajament pentru viitor, pentru sănătate și pentru schimbare.

Elithia a fost inclusă de către Revista Capital în „Top Performeri din Medicină”, ediția 2025. Iar cu această ocazie, reprezentanții au oferit un interviu în care au vorbit despre proiectele din ultimul timp și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cea mai important investiție făcută în ultimul an în cadrul instituției?

ELITHIA: Cea mai importantă investiție a fost în oameni — în formarea și consolidarea unei echipe medicale excepționale. Fiecare medic din cadrul Elithia are o pregătire solidă, obținută în centre universitare și clinici de referință din Europa, și împărtășește aceleași valori: excelență, empatie și colaborare reală în beneficiul pacientei.

A doua direcție majoră de investiție a fost în tehnologie medicală. Am dotat clinica cu echipamente de ultimă generație — de la ecografe ultraperformante la colposcoape cu rezoluție superioară — care oferă o precizie ridicată și o experiență confortabilă pentru paciente. În esență, Elithia este combinația dintre expertiza umană la cel mai înalt nivel și tehnologia de vârf — două ingrediente esențiale pentru o medicină modernă și sigură.

C: ⁠Care sunt principalele trei calități absolut necesare pentru un manager de unitate spitalicească sau clinică medicală?

E: Empatia, viziunea și rigoarea. Empatia – pentru a înțelege pacienții și echipa medicală; viziunea – pentru a construi un sistem modern și coerent de îngrijire; și rigoarea – pentru a menține standarde medicale și etice la cel mai înalt nivel.

Într-un domeniu unde deciziile pot schimba vieți, leadershipul autentic înseamnă responsabilitate, nu doar administrare.

C: Care a fost cea mai mare provocare?

E: Cea mai mare provocare a fost să construim o echipă în care specialiști cu expertiză în domenii diferite să colaboreze real, nu doar formal. În România, medicina este adesea fragmentată; noi am dorit să schimbăm acest model și să aducem o abordare integrată, centrată pe pacientă.

Astăzi, fiecare caz complex este discutat de mai mulți medici — obstetrician/ginecolog, endocrinolog, cardiolog, dermatolog sau nutriționist — pentru a oferi o soluție completă și personalizată.

C: ⁠Ce este mai important, dotarea sau echipa, și de ce?

E: Echipa este inima oricărei instituții medicale. Cele mai performante aparate pot confirma un diagnostic, dar doar o echipă competentă și unită poate găsi soluția potrivită pentru o pacientă.

La Elithia, dotările moderne și expertiza medicilor se completează reciproc — dar fără o echipă formată din profesioniști empatici și dedicați, nicio tehnologie nu poate face diferența reală în viața oamenilor.

C: ⁠Care este resortul ce determină un specialist să își dorească locul de manager al unei unități medicale?

E: Dorința de a crea un context în care actul medical să se desfășoare la standardele pe care le consideri corecte. Pentru un medic, a fi manager nu este o ambiție administrativă, ci o formă de responsabilitate: vrei să construiești un loc unde pacienții primesc îngrijirea pe care o meriți și tu, ca profesionist.

În cazul Elithia, această motivație comună a fost cea care ne-a unit: să demonstrăm că în România se poate face medicină la cel mai înalt nivel, cu respect, știință și empatie.

C: Dintre toate îndatoririle unui manager, care este cea care are cel mai înalt grad de dificultate?

E: Cea mai dificilă sarcină este menținerea echilibrului între excelența medicală și sustenabilitatea unui business. Medicina de top presupune investiții mari, timp dedicat fiecărui caz și resurse umane de excepție.

Să reușești să le oferi pacienților îngrijire de vârf și, în același timp, să menții echipa motivată și clinica performantă, este o provocare constantă — dar și cea mai mare satisfacție atunci când reușești.

C: ⁠Care este proiectul de care sunteți cel mai mândru / mândră din întreaga dvs carieră?

E: Elithia este, fără îndoială, proiectul care sintetizează toată experiența și viziunea noastră. Este rezultatul anilor de formare în marile centre medicale din Europa, combinat cu dorința de a rămâne aici și a contribui la schimbarea sistemului din interior.

Suntem mândri că am creat o clinică în care medicina se face cu știință, inimă și colaborare — un loc unde pacienta simte că este cu adevărat în centrul actului medical.