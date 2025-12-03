În 2023, Alexandra Filip a alocat suma de 200.000 de euro pentru achiziționarea de echipamente de ultimă generație. „Cea mai importantă investiție din ultimul an a fost în tehnologie medicală de ultimă generație”, spune ea.

Pentru performanțele sale, dr. Alexandra Filip a fost inclusă de Revista Capital în „Top 100 Performeri din Sănătate”, ediția 2025. Iar cu această ocazie, femeia de afaceri de la Beauty Concept Clinic a oferit un interviu despre proiectele din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cea mai importantă investiție făcută în ultimul an în cadrul instituției?

ALEXANDRA FILIP: Cea mai importantă investiție din ultimul an a fost în tehnologie medicală de ultimă generație. Am adus echipamente performante care ne ajută să oferim pacienților rezultate sigure, naturale și personalizate. Dar cred că adevărata valoare a acestor investiții vine din mâinile celor care le folosesc. Sunt recunoscătoare că am o echipă multidisciplinară, pasionată și extrem de bine pregătită, care transformă fiecare tratament într-o experiență frumoasă pentru pacient.

C: Care sunt principalele trei calități absolut necesare pentru un manager de unitate spitalicească sau clinică medicală?

AF: În opinia mea, cele trei calități esențiale sunt:

Viziunea, și aici mă raportez la capacitatea de a privi dincolo de prezent și de a construi relații pe termen lung. Empatia, atât față de pacienți, cât și față de echipă. O clinică sănătoasă se bazează pe oameni care se respectă și se sprijină unii pe alții. Rigoarea, pentru că în medicină detaliile fac diferența. Un rezultat bun devine excelent doar atunci când există disciplină, atenție și consecvență.

C: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați înfruntat-o de când sunteți manager?

AF: Cea mai mare provocare a fost să găsesc echilibrul între calitatea actului medical și sustenabilitatea afacerii. Medicina estetică evoluează rapid, iar pacienții sunt din ce în ce mai informați și mai exigenți. Am învățat că trebuie să inovezi permanent, dar fără să pierzi esența. De fiecare dată când am introdus tehnologii noi, pacienții au fost deschiși și curioși – și asta mi-a confirmat că încrederea lor în noi este cea mai mare reușită.

C: Ce este mai important, dotarea sau echipa, și de ce?

AF: Fără ezitare, echipa. Cele mai moderne aparate nu pot înlocui pasiunea, profesionalismul șiempatia pentru oameni. Dotările sunt doar instrumente, dar rezultatele depind de omul care le folosește. Am ajuns la această concluzie după ani de experiență, lucrând cu oameni și echipamente diferite, și am înțeles că sufletul unei clinici îl dau întotdeauna oamenii.

C: Care este resortul ce determină un specialist să își dorească locul de manager al unei unități medicale?

AF: Cred că dorința de a construi ceva care să rămână în timp. Ca medic chirurg, poți schimba viețile pacienților tăi. Ca manager, ai ocazia să creezi un mediu în care mulți alți profesioniști pot face același lucru. Este o responsabilitate frumoasă, dar și o misiune care te depășește ca individ.

C: Dintre toate îndatoririle unui manager, care este cea care are cel mai înalt grad de dificultate?

AF: Cu siguranță, gestionarea oamenilor. Fiecare persoană are propriul ritm, propriile visuri și nevoi. Să știi să asculți, să motivezi și să menții echilibrul între fermitate și înțelegere este, poate, cea mai grea parte. Nu m-a învățat nimeni cum să fiu manager; am învățat singură, făcând exact așa cum mi-ar fi plăcut și mie să fiu tratată. Cu respect, încredere și deschidere.

C: Care este proiectul de care sunteți cel mai mândră din întreaga dvs carieră?

AF: Sunt cea mai mândră de Beauty Concept Clinic, clinica fondată de mine. Este un proiect născut din pasiune, muncă și perseverență. A fost greu la început, ca orice început de altfel, dar am crezut în acest drum și am construit pas cu pas un loc în care medicina estetică se îmbină perfect cu profesionalismul și respectul pentru pacient. Fiecare etapă, de la prima consultație până la rezultatul final, exprimă ceea ce cred cu adevărat: frumusețea trebuie să aibă sens, iar sănătatea – echilibru.

Mă bucur enorm că, de câțiva ani, reușesc să duc mai departe acest vis și să fiu prezentă la cele mai importante evenimente internaționale din domeniul esteticii. Faptul că pot reprezenta România pe aceste scene, să arăt că și aici se poate face performanță la cel mai înalt nivel, este o satisfacție uriașă și o recunoaștere a efortului meu și al întregii echipe.