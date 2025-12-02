Nvidia, care recent a devenit cea mai valoroasă companie din lume datorită cipurilor sale esențiale pentru inteligența artificială, continuă să inoveze și în cercetarea software, publicând cod open-source pe care îl pot folosi și alți jucători, precum Palantir. Noua platformă, denumită Alpamayo-R1, este un model de tip „vision-language-action”: vehiculul autonom transformă imaginile captate de senzori în descrieri în limbaj natural, pe care le folosește pentru a decide următoarele acțiuni.

Inovația majoră constă în faptul că modelul „gândește cu voce tare” în timp ce planifică traiectoria, de exemplu, recunoscând o pistă de biciclete și ajustând direcția în consecință.

Software-ul tradițional pentru conducerea autonomă oferea explicații limitate privind motivele pentru care vehiculul alegea un anumit traseu, ceea ce îngreuna identificarea și corectarea problemelor de siguranță.

”Unul dintre motivele pentru care am făcut acest software open-source este ca dezvoltatorii şi cercetătorii să poată înţelege cum funcţionează aceste modele, astfel încât industria să poată crea standarde comune de evaluare”, a declarat pentru Reuters Katie Washabaugh, manager senior în divizia auto a Nvidia.

Lansarea reprezintă un pas semnificativ către creșterea transparenței și colaborării în domeniul vehiculelor autonome.

OpenAI a anunțat luni preluarea unei participații în Thrive Holdings, companie înființată în aprilie de Thrive Capital, unul dintre principalii investitori ai săi, cu obiectivul de a accelera integrarea inteligenței artificiale în sectoarele cheie ale economiei, potrivit CNBC. Thrive Holdings achiziționează, deține și administrează firme care pot beneficia de tehnologii AI, în special în domenii precum contabilitate și servicii IT.

Prin acest parteneriat, echipele OpenAI de inginerie, cercetare și dezvoltare de produs vor fi integrate în companiile din portofoliul Thrive, pentru a facilita adoptarea AI și a optimiza costurile operaționale. Compania OpenAI, evaluată la 500 de miliarde de dolari, nu a oferit detalii despre termenii financiari ai tranzacției.

Joshua Kushner, fondatorul Thrive Capital și CEO al Thrive Holdings, a declarat că extinderea colaborării va permite implementarea modelelor și serviciilor avansate OpenAI în industrii cu potențial ridicat de transformare tehnologică.

Structura parteneriatului prevede că participația OpenAI poate crește pe măsură ce companiile Thrive Holdings se dezvoltă, oferind totodată o modalitate de recompensare a OpenAI pentru contribuția sa, conform unor surse apropiate discuțiilor.

Această mișcare face parte dintr-un șir mai larg de investiții strategice ale OpenAI, care în ultimele luni a achiziționat participații și în parteneri de infrastructură, precum AMD și CoreWeave.

De asemenea, luni, OpenAI a anunțat extinderea colaborării cu Accenture: produsul ChatGPT Enterprise va fi implementat pentru “zeci de mii” de angajați ai firmei de consultanță, marcând un pas important în adoptarea pe scară largă a instrumentelor AI avansate în mediul corporativ.