O versiune beta a aplicației ChatGPT pentru Android arată indicii clare legate de integrarea reclamelor. Mai exact, versiunea beta 1.2025.329 conține linii de cod care fac referire la funcții precum afișarea reclamelor, reclame asociate căutărilor și conținut comercial, potrivit Engadget.

Această versiune nu este disponibilă publicului larg, însă prezența acestor elemente tehnice sugerează că OpenAI testează sau pregătește un astfel de model. Scopul ar fi, cel mai probabil, monetizarea nivelului gratuit de acces la ChatGPT.

Informațiile apărute pe rețelele sociale indică faptul că reclamele ar putea fi afișate în funcție de conversațiile utilizatorilor. Acest scenariu fusese menționat anterior și într-un raport al publicației The Information, care arăta că OpenAI lua în calcul folosirea memoriei și a chat-urilor pentru direcționarea reclamelor.

Deocamdată, liniile de cod descoperite nu indică exact unde sau cum vor fi afișate reclamele în interfață. Totuși, este de așteptat ca acestea să fie asociate conturilor gratuite, care au deja limitări privind numărul de mesaje și funcțiile disponibile.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a vorbit în mai multe rânduri despre posibilitatea introducerii reclamelor. La un eveniment organizat anul trecut la Harvard Business School, el a spus că asocierea inteligenței artificiale cu reclamele este ceva care îl neliniștește, descriind această opțiune drept una de ultim resort pentru modelul de business al companiei.

În același timp, Altman a precizat că OpenAI nu este complet împotriva integrării reclamelor, dar că nu a găsit încă formula potrivită. Același mesaj a fost reluat și în primul episod al podcastului OpenAI, unde a spus că firma rămâne deschisă acestei opțiuni.

Discuțiile despre reclame au loc într-un context mai larg de extindere a funcțiilor comerciale ale ChatGPT. OpenAI a anunțat recent introducerea unui asistent de cumpărături, disponibil în aplicațiile pentru iPhone și iPad, dar și în versiunea web.

Potrivit companiei, funcția îi va ajuta pe utilizatori să aleagă produse potrivite pe baza unor cerințe clare, precum selectarea electrocasnicelor, bicicletelor sau cadourilor. OpenAI ar urma să obțină un procent din vânzările generate prin această funcție.

Reprezentanții companiei au explicat că asistentul este conceput pentru decizii mai complexe și oferă ghiduri detaliate pentru cumpărături, reducând nevoia de a căuta pe multiple site-uri. Această direcție arată că OpenAI explorează mai multe variante de monetizare, inclusiv dincolo de abonamentele existente.