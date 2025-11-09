Sma Altman se întreabă frecvent ce condiții ar trebui îndeplinite pentru ca un astfel de sistem să poată coordona OpenAI mai eficient decât un om, potrivit Business Insider.

Altman precizează că, deși acel moment nu a venit încă, schimbarea s-ar putea produce mai repede decât ne imaginăm.

El crede că, în doar câțiva ani, o inteligență artificială ar putea prelua conducerea unui departament important din companie, ceea ce ar reprezenta primul pas spre instalarea unui CEO complet digital.

Șeful OpenAI spune că își conturează deja „următorul capitol” al vieții, cel în care AI îi va prelua rolul.

Altman deține o fermă unde își petrece periodic timpul și unde își dorește să se retragă în viitor. Într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, CEO Axel Springer, acesta a povestit că, înainte de lansarea ChatGPT, obișnuia să stea mai mult acolo, lucrând pământul și conducând tractoare.

De-a lungul timpului, Altman a investit și în proprietăți de lux, achiziționând imobile în San Francisco, în regiunea Napa, dar și o vilă de aproximativ 43 de milioane de dolari în Hawaii.

Altman recunoaște impactul economic al evoluției tehnologiei, avertizând că, pe termen scurt, inteligența artificială va duce la dispariția multor locuri de muncă.

Pe termen lung, însă, el crede că oamenii vor descoperi activități complet noi, așa cum s-a întâmplat în toate marile revoluții tehnologice.

„Pe termen scurt, AI va distruge multe locuri de muncă. Pe termen lung, ca în toate revoluțiile tehnologice, sunt sigur că vom găsi lucruri complet noi de făcut”, a mai spus Altman.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat joi că startupul de inteligență artificială se îndreaptă spre un ritm anualizat de venituri de peste 20 de miliarde de dolari în acest an. Altman a mai precizat că expansiunea rapidă a companiei ar putea genera „sute de miliarde” de dolari până la sfârșitul deceniului, potrivit CNBC.

”Construim infrastructura pentru o economie viitoare alimentată de AI, iar acest moment este esenţial pentru a scala tehnologia la nivel global. Proiectele de infrastructură masive durează ani de zile, aşa că trebuie să începem acum.”, a scris Altman pe platforma X.

În ultimele luni, OpenAI a semnat acorduri de infrastructură în valoare totală de aproximativ 1,4 trilioane de dolari, menite să finanțeze construirea unor centre de date de mare capacitate. Mărimea acestei investiții a stârnit însă întrebări privind sursele de finanțare și sustenabilitatea modelului economic al companiei, care, deși este evaluată la 500 de miliarde de dolari, nu a ajuns încă la profitabilitate.

În septembrie, directoarea financiară Sarah Friar estima venituri de aproximativ 13 miliarde de dolari pentru 2025, însă noile contracte și extinderea globală a serviciilor bazate pe ChatGPT au majorat semnificativ aceste prognoze.