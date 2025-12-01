Începând cu 2023, un grup de programatori români a creat o rețea complexă de pagini de Facebook și site-uri, folosite pentru manipularea opiniei publice în campaniile electorale din 2024 și 2025. Această infrastructură digitală a promovat candidați suveraniști, atacând în același timp politicienii pro-europeni, și a încălcat frecvent regulamentele platformelor Meta și TikTok.

Pagini precum România Modernă, România Eternă sau România Culturală au inundat internetul cu mesaje care combinau nostalgie comunistă, pseudo-știință, conspirații și imagini generate de inteligența artificială. Publicul țintă era atras de postări care generau emoții puternice: cai din pâine și praz, femei triste de ziua lor, accidente sau decese fictive, toate pentru a influența subtil percepția asupra anumitor politicieni.

Coordonarea postărilor era precisă: articole și comentarii automatizate, distribuite simultan pe zeci de pagini, cu vârfuri de activitate în campaniile electorale. În total, rețeaua analiza și manipula milioane de interacțiuni, iar algoritmii platformelor sociale erau trișați constant pentru a amplifica vizibilitatea conținutului.

Investigațiile au identificat câțiva dintre programatorii care administrau și automatizau site-urile și paginile: Marian Miron, Sebastian Ciobanu, Avram Florea, Octavian Dumitrașcu și Constantin Duță. Aceștia proveneau în mare parte din Negrești, Vaslui, iar unii erau stabiliți în Dublin sau Berlin. Rolul lor era în principal tehnic: crearea site-urilor, generarea și distribuirea de conținut, administrarea conturilor și platformelor de publicitate.

Duță, de exemplu, administra mai multe site-uri și vindea conturi de TikTok și Instagram cu mii sau sute de mii de urmăritori, oferind și ghiduri pentru viralizare. Veniturile obținute de programatori prin publicitate pe site-uri erau minime, ceea ce sugerează că plata pentru activitățile lor venea din alte surse, probabil nefiscalizate, prin aplicații FinTech sau criptomonede.

Rețeaua a fost responsabilă pentru zeci de milioane de afișări ale conținutului pe Facebook și pentru amplificarea mesajelor pro-Călin Georgescu și anti-Nicușor Dan. În același timp, platformele publicitare erau folosite pentru a direcționa audiența către reclame dubioase sau înșelătorii online. Deși majoritatea postărilor erau prezentate ca materiale jurnalistice, coordonarea și automatizarea lor arată clar o strategie de manipulare deliberată.

Datele contabile arată că majoritatea banilor investiți în publicitate au fost cheltuiți în perioadele electorale, însă veniturile din reclame erau insuficiente pentru a explica cheltuielile, indicând finanțări externe sau ascunse.

