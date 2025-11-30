Occidentul se pregătește de o „capitulare programată” a Ucrainei, în timp ce România se apără de dronele rusești cu… plopi. Într-o ediție incendiară a podcastului „7×7”, difuzată vineri pe canalul de YouTube „HAI România!”, Radu Coșarcă și Dan Andronic au analizat planul secret de pace al lui Trump, minciunile despre ajutorul militar dat Ucrainei și explicațiile halucinante ale Ministerului Apărării despre dronele care intră nestingherite în țară.

Plus: Scandalul ministrului cu diplomă falsă și noua putere a Serviciilor Secrete. Suntem guvernați de incompetență în prag de război? Aceasta este întrebarea la care încearcă să răspundă cei doi jurnaliști.

În cea mai recentă ediție a podcastului „7×7”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au analizat și interviul acordat de Ionuț Moșteanu în urmă cu câteva zile la Digi24, înainte să-și dea demisia din funcția de ministru al Apărării, în care a refuzat să explice clar câți bani a dat România până în acest moment Ucrainei ca sprijin în războiul contra Rusiei.

Dan Andronic a susținut că impresia transmisă de Ionuț Moșteanu a fost că autoritățile ar considera firesc ca publicul să nu cunoască astfel de informații, deși acestea privesc contribuțiile din bugetul național. El a comentat că situația ar sugera ideea că oficialii preferă să „protejeze” cetățenii de propriile reacții, menținând confuzia în jurul unor date esențiale.

Radu Coșarcă a completat că lipsa de detalii precise ar fi fost justificată public prin ideea că cetățenii nu ar trebui „să se încurce în hârtii”, deși, în opinia sa, România fusese deja ridiculizată în trecut pentru lipsa de transparență în privința ajutorului acordat Ucrainei.

Cei doi au remarcat, de asemenea, că prestația ministrului a fost marcată de o evidentă lipsă de pregătire în comunicare. Andronic a spus că atitudinea și reacțiile lui Moșteanu au părut nesigure, în timp ce Coșarcă a considerat că acesta ar fi tratat superficial pregătirea necesară pentru astfel de apariții.

Radu Coșarcă a făcut trimitere și la estimările vehiculate în spațiul public, potrivit cărora contribuția României la sprijinul pentru Ucraina ar fi ajuns la aproximativ 0,2% din PIB, în contextul în care la nivelul Uniunii Europene există discuții pentru creșterea efortului comun către 0,4% din PIB, ca urmare a diminuării sprijinului american.

În contrapondere, Andronic a invocat cazul Poloniei, despre care a spus că ar fi oferit ajutoare de aproximativ 25 de miliarde de euro, reprezentând circa 3,5% din PIB-ul acestei țări.

El a sugerat că România ar fi putut aloca un procent similar, însă autoritățile ar evita să menționeze aceste sume din teama unor critici legate de prioritizarea bugetară, precum întrebarea dacă investițiile în armament nu se fac în detrimentul unor proiecte interne precum spitalele.

Dan Andronic: Deci e dreptul nostru să nu știm și este dreptul lor să ne apere de noi. Radu Coșarcă: Să nu ne încurcăm în hârtii. Mai bine nu știm nimic. Și să nu uităm că noi am mai fost ridiculizați pe tema asta. Dan Andronic: E n-am mai văzut ceva așa penibil de mult. În afară de faptul că are o privire speriată de vădană prinsă de băieți la cărciumă… Radu Coșarcă: Sunt probleme de comunicare pe care… el probabil că a chiulit de la cursurile de comunicare în cursuri cu tipul facultății. Dan Andronic: S-ar putea diploma să aibă, dar de făcut, nu le-a făcut. Radu Coșarcă: Bun, îndeobște se consideră că România ar fi contribuit cu 0,2% din PIB. Și că exista această tendință pentru o creștere de 0,4. Există o cerere la nivelul întregii Uniuni Europene, ca întreaga Uniune Europeană să contribuie cu 0,4% din PIB-ul European pentru că s-au retras americanii. Dan Andronic: Polonezii au dat 25 de miliarde, care înseamnă undeva, dacă mi-aduc aminte, 3,5% din PIB-ul Poloniei. Hai să spunem că am dat și noi 3% din PIB și nu putem să spunem lucrul ăsta ca să nu ne întrebe de ce facem rachete, nu facem spitale.

În discuția lor, Radu Coșarcă a amintit că în anul 2025 Uniunea Europeană ar fi alocat aproximativ 4 miliarde de euro lunar pentru sprijinirea Ucrainei. În completare, Dan Andronic a sugerat că, dacă România ar fi contribuit cu 3% din PIB, suma s-ar fi ridicat la circa 12 miliarde de euro.

El a precizat că această valoare ar putea fi considerată „mult sau puțin”, însă a subliniat că problema reală este lipsa de transparență, întrucât România ar ocupa doar locul 14 în Europa în privința contribuțiilor, fiind depășită de state precum Danemarca, Spania, Franța sau Germania.

Andronic a susținut că România nu se numără printre principalii donatori, menționând totuși sprijinul acordat Ucrainei prin facilitarea tranzitului cerealelor și prin modernizarea porturilor. El a evocat și modul în care fostul premier Marcel Ciolacu calcula investițiile, afirmând că rezultatul ar sugera că o mare parte din infrastructura construită în România ar fi fost justificată prin nevoile Ucrainei.

Continuând analiza, Andronic a remarcat că Ciolacu s-ar fi lăudat în trecut cu o contribuție echivalentă cu 3% din PIB, lucru care, în opinia lui, ar corespunde celor aproximativ 12 miliarde de euro menționate.

El a adăugat că, dacă o parte din acești bani a fost direcționată către infrastructură, investițiile respective rămân în România și nu pot fi „luate” de ucraineni. Coșarcă a punctat că și drumurile și autostrăzile au relevanță strategică, facilitând deplasarea trupelor.

Dan Andronic a mai afirmat, în mod ironic, că singurul aspect pozitiv al conflictului ar fi că România a fost obligată în sfârșit să accelereze construcția de autostrăzi. Coșarcă a făcut o paralelă cu Polonia, despre care a spus că și-a modernizat infrastructura rutieră odată cu organizarea Campionatului European de Fotbal, în timp ce România ar fi avut nevoie de tensiunile de la graniță pentru a impulsiona proiecte similare.

Cei doi au criticat în continuare secretizarea datelor, Radu Coșarcă apreciind că aceasta reflectă o viziune învechită despre intelligence și presupunerea eronată că lipsa comunicării publice ar împiedica Rusia să afle cifrele reale.

Dan Andronic a susținut că temerile autorităților nu s-ar îndrepta către Rusia, ci către reacția românilor, în special pe rețelele sociale, unde oficialii se tem că ar putea fi judecați pentru modul în care sunt cheltuiți banii publici.