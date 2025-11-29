În cadrul celui mai recent episod al emisiunii ”7X7”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut drept invitat pe Radu Coșarcă, alături de care a discutat mai multe teme, printre care planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina, drona de la Vaslui, banii pe care România i-a dat Ucrainei și politica de la București (diplome false, CV-uri mincinoase și haos economic).

Analistul Radu Coșarcă a explicat că, deși președintele Donald Trump a caracterizat demersul drept o procedură standard, această abordare ar fi potrivită mai degrabă pentru tranzacții imobiliare și nu pentru negocieri de importanță internațională majoră.

El a amintit că Steve Witkoff și Kirill Dimitriev au purtat discuții timp de mai multe zile la Miami, în locuința lui Witkoff, context pe care îl consideră neobișnuit pentru diplomația clasică.

Coșarcă a subliniat că Trump manifestă neîncredere față de instituțiile internaționale și procedurile tradiționale de negociere, preferând cercul apropiat de familie și prieteni, chiar dacă aceștia nu au experiență diplomatică.

Totodată, analistul a atras atenția asupra dezechilibrului dintre echipa americană și partea rusă, reprezentată de oficiali cu experiență vastă în diplomație, precum Vladimir Putin și Serghei Lavrov, proveniți dintr-o tradiție recunoscută pentru duritatea și tenacitatea negocierilor. În opinia sa, experiența limitată a lui Witkoff în afara domeniului imobiliar se reflectă în rezultatele discuțiilor.

Coșarcă a menționat că negocierile au condus la un proiect revizuit de acord în 19 puncte, care include elemente importante. Printre acestea se află recunoașterea suveranității Ucrainei, fapt fără precedent dacă ar fi acceptat de partea rusă, având în vedere pozițiile anterioare ale președintelui Vladimir Putin.

De asemenea, documentul prevede un plafon mai ridicat pentru efectivele armatei ucrainene după semnarea unui eventual acord, cifrele crescând semnificativ față de propunerile discutate în 2022, de la valori de aproximativ 100.000–200.000 de militari la 600.000, iar în varianta amendată la 850.000 de militari.

”Că e o procedură standard, zice președintele Trump. Eu cred că el are dreptate, doar că se referă la cumpărarea de blocuri și nicidecum la negocierea unei chestiuni atât de importante pe plan internațional. În primul rând să nu uităm că Witkoff și cu Kirill Dimitriev au negociat, au discutat câteva zile la rând la Miami în vila Witkoff. Deci tot ce se petrece acum este destul de nefiresc (…) Negocierile au loc în… acasă la Steve Witkoff. Deci… Totul e nefiresc. În primul rând, trebuie să înțelegem că președintele Trump, el însuși este antisistem. El nu are încredere în instituțiile internaționale, nu are încredere în procedurile clasice ale diplomației și ale negocierilor. Are încredere în propria familie și are încredere în prieteni. Chiar dacă prietenii nu se pricep și n-au nicio experiență în diplomație. Doi, să nu uităm cu cine negocează Witkoff. Cu Putin, cu Lavrov și cu alții reprezentanți ai celei mai dure, celei mai serioase diplomații din istoria lumii. Să nu uităm, Molotov era poreclit ”fund de fier”, pentru că era în stare să stea 24 de ore pe un scaun și să nu întrerupă negocierile la care participă. (…) Deci imaginați-vă că vorbim de un american miliardar care n-a negociat niciodată altceva decât cumpărarea de terenuri și vânzarea de case și e pus în situația de a performa la cel mai înalt nivel. Ceea ce cred că se și vede în rezultatele acestor negocieri. (…) S-a ajuns la un plan mai suplu de 19 puncte, care însă are câteva lucruri importante. În primul rând vorbește de suveranitatea Ucrainei și dacă rușii acceptă asta este o premieră pentru că Vladimir Putin în repetate rânduri a spus că e o țară care n-ar mai trebui să fie, suveranitatea Ucrainei este, de fapt, o fantomă politică pe care ar trebui să o eliminăm. (…) Doi, e important că s-a ajuns la o cifră mai importantă pentru tot alul trupelor ucrainene, care pot fi menținute după semnarea unui eventual acord. Inițial, dacă ne amintim, la Istanbul în 2022, când a început se vorbea de o armată de 100 de mii, de 200 de mii de ucrainiei. Acum s-a ajuns la 600 de mii, iar în proiectul amendat 850”, spune Radu Coșarcă.

Analistul a subliniat că experiența acumulată de Ucraina și Rusia în aproape patru ani de război este semnificativă și depășește nivelul altor state europene.

Totodată, poziția geografică a Ucrainei, situată în imediata vecinătate a Rusiei, face ca dezvoltarea unei armate puternice să fie esențială pentru securitatea Europei, indiferent dacă Ucraina va deveni sau nu membră NATO.

El a precizat că țara va menține, în orice scenariu, relații strânse cu Uniunea Europeană și cu NATO, beneficiind de garanții prevăzute în acordurile relevante. În prezent, Ucraina își asigură aproximativ 60% din necesarul militar pentru desfășurarea operațiunilor pe front.

” (…) Mi se pare important pentru că Ucraina, ca și Rusia, din păcate, au obținut o experiență extraordinar de importantă în acești aproape patru ani de război. O experiență care lipsește oricărei țări europene. Doi, fiind aici în coasta Rusiei, e important și pentru Europa, într-adevăr, indiferent de viitorul statut al Ucrainei, membru sau non-membru NATO, oricum va avea o relație strânsă cu Uniunea Europeană, fie ca membru deplin, fie ca asociat, și cu NATO prin garanții pe care inclusiv acest acord le menționează. Și atunci e important ca o țară care se află în coasta Rusiei să dețină o armată importantă. Să nu uităm că în acest moment Ucraina își produce 60% din necesarul de pe front (…)”, mai arată acesta.

