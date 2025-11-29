Scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu avertizează că lumea traversează un moment de ruptură istorică, în care regulile construite de-a lungul secolelor par să se destrame. El consideră că acceptarea de către Statele Unite a preluării teritoriale operate de Rusia în Ucraina ar marca abandonarea ordinii internaționale moderne și reîntoarcerea la o logică primitivă, bazată exclusiv pe forță.

Într-o intervenție la emisiunea „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, CTP a vorbit despre ceea ce numește „dezintegrarea” cadrului civilizațional creat prin tratate, instituții și norme diplomatice. În opinia lui, dacă Washingtonul consimte la legitimizarea cuceririlor rusești, întreaga arhitectură a dreptului internațional s-ar prăbuși:

„Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc! Trăim într-o lume în descompunere acum. Tot ce s-a clădit în materie de civilizație, drepturi ale omului, ordine internațională de-a lungul chiar secolelor, în acest moment s-a pulverizat. Din clipa în care SUA acceptă să recunoască teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina, ne întoarcem la o ordine internațională tribală, adică cine are măciuca mai mare are dreptate. Asta era ordinea acum niște sute, chiar mii de ani. La ea ne întoarcem”, a spus CTP, în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Gazetarul a subliniat că atitudinea președintelui Donald Trump a contribuit la slăbirea prestigiului Statelor Unite. Potrivit lui, nicio administrație americană nu a manifestat un asemenea dispreț față de presă și de regulile democratice. CTP a amintit insultele adresate reporterilor, excluderea unor jurnaliști de la evenimente oficiale și modul în care președintele s-a raportat la lideri internaționali, inclusiv la Vladimir Putin.

El a remarcat că o mare parte din timpul prezidențial al lui Trump din ultimul an a fost consumată în discuții cu Moscova, cu liderii europeni și cu președintele Zelenski, întâlniri care, în viziunea lui, nu au produs rezultate favorabile pentru Occident.

„Comportamentul lui Donald Trump – era să spun și eu ”Donald”, cum i-a spus cu duioșie Vladimir Putin, discutând cu Orban la Moscova – e unic în istoria președinților Statelor Unite. Ați văzut cum insultă presa. Niciun președinte al SUA n-a făcut așa ceva vreodată. Să faci o reporteriță, o ziaristă acolo ”stupid person” / ”proastă”. Pe un alt reporter, care punea o întrebare absolut legitimă – ”ce-i cu avionul ăsta dat de Qatar Statelor Unite în dar?” – Trump l-a făcut ”jerk”, ”nenorocitule, taci din gură, ești o rușine pentru breasla jurnaliștilor!”. Pe unii i-a dat afară, nu-i mai primește acolo. Orice reguli sunt călcate în picioare. Ceea ce e, însă, cel mai ieșit din comun pentru mine e umilința la care sunt supuse Statele Unite! Donald Trump, de un an de zile, a consumat timp prezidențial în diverse situații, a discutat cu Putin la telefon, s-a întâlnit cu liderii europeni, cu Zelenski, l-a primit pe Putin în Alaska, a făcut toate aceste demersuri care au însemnat ore și ore de timp prezidențial”, a spus CTP.

CTP susține că Ucraina se confruntă simultan cu trei amenințări: ofensiva militară rusă, presiunile exercitate de administrația Trump și propriile probleme interne, în special corupția. Jurnalistul amintește că până și negociatorul-șef al Kievului se află sub anchetă, o situație care subminează credibilitatea țării.

El consideră că rezistența ucraineană se apropie de limita posibilului și că, odată slăbită, Europa va fi expusă direct ambițiilor Kremlinului.

„Că mai au discuții acum, că se întâlnesc europenii… Ce să mai discuți? Putin a spus limpede: ”nu cedez un milimetru, continui să atac cu sălbăticie Ucraina și dacă nu vor să cedeze, o să-i ocupăm militar””, a explicat gazetarul, pentru B1 TV. „Ucraina e acum sub un triplu atac la care, îmi pare rău s-o spun, nu cred că va mai face față. E atacată de Vladimir Putin, e atacată de SUA, Administrația Trump, cu o duritate aproape echivalentă cu a lui Putin, e atacată de propria ei putreziciune, de corupția din interior. Mai vorbim de negocieri când negociatorul-șef al Ucrainei e anchetat pentru corupție la cel mai înalt nivel?”, se întreabă retoric CTP. „Ucraina va ceda, asta e cel mai grav. Ucraina nu va mai putea mult timp să facă față, adică să apere Europa, că asta a făcut până acum. Și Europa va fi într-o situație critică cum n-a mai fost de la al Doilea Război Mondial încoace. Va trebui să se apere singură în fața rânjetelor lui Putin: ”n-am de gând să atac Europa”, așa cum spunea cu două luni înainte de atacarea Ucrainei: ”ați înnebunit? noi să atacăm Ucraina?””, a mai afirmat gazetarul.

În viziunea lui Cristian Tudor Popescu, statele europene nu vor recunoaște anexările rusești, pentru că ar echivala cu o capitulare morală și strategică. O astfel de cedare ar transmite că oricine poate ocupa teritorii prin forță, fără consecințe.

Totuși, el atrage atenția că Europa nu este pregătită militar în ritmul în care evoluează situația. Capacitățile defensive pot fi dezvoltate, dar timpul este factorul critic, iar Rusia ar putea acționa rapid dacă Ucraina își pierde capacitatea de a rezista.

CTP avertizează că Bucureștiul trebuie să trateze cu maximă seriozitate noul context de securitate. Prezența unui ministru interimar la Apărare și perspectiva unui interimat inclusiv la SRI reprezintă, în opinia sa, semne de slăbiciune instituțională într-un moment extrem de tensionat.