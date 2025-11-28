Liderul ungar, aflat la a 14-a întâlnire cu Vladimir Putin, a continuat să mențină relații apropiate cu Kremlinul, în ciuda războiului din Ucraina, care a generat 19 runde de sancțiuni europene și a determinat o reducere masivă a dependenței de energia rusă. El s-a opus constant furnizării de ajutor militar occidental pentru Kiev și a explicat că vizita sa la Moscova are ca obiectiv discuții detaliate privind aprovizionarea cu petrol și gaze din Rusia, pe care o consideră esențială pentru securitatea energetică a Ungariei.

Orban, care are legături cordiale și cu Donald Trump, ar fi trebuit să găzduiască în octombrie un summit Putin–Trump dedicat situației din Ucraina, însă fostul președinte american a renunțat, declarând că dorește să fie sigur că o astfel de întâlnire ar aduce rezultate concrete.

În declarațiile difuzate de televiziunea de stat rusă, Putin i-a transmis lui Orban că rămâne deschis ideii unei întâlniri la Budapesta și i-a mulțumit pentru disponibilitatea de a găzdui discuțiile.

Întrevederea dintre cei doi are loc în contextul în care trimisul lui Trump, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească săptămâna viitoare la Moscova cu liderul de la Kremlin, într-o nouă încercare de a găsi o soluție pentru încheierea conflictului.

„Sperăm foarte mult că propunerile de pace aflate pe masă vor duce la un armistiţiu şi la pace”, a declarat Orban. Anterior, el scrisese pe Facebook că vizitează Moscova „pentru a se asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este asigurată pentru această iarnă şi pentru anul viitor”.

Statele Unite au oferit Ungariei o derogare de la sancțiunile privind utilizarea petrolului și gazului rusesc, după ce Viktor Orban a solicitat o amânare în timpul unei întrevederi cordiale cu Donald Trump la Washington. În paralel, Ungaria a încheiat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu SUA, vizând achiziția de combustibil și tehnologie pentru stocarea combustibilului uzat la Paks I – centrala construită de Rusia în apropiere de Budapesta. În prezent, compania rusă Rosatom construiește extinderea Paks II, proiect inițiat în 2014 și marcat de întârzieri repetate.

Potrivit Ministerului de Externe ungar, țara a importat în acest an 8,5 milioane de tone de țiței și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia.

Vladimir Putin a calificat poziția Ungariei față de războiul din Ucraina drept „echilibrată” și a menționat că schimburile comerciale bilaterale au scăzut cu 23% anul trecut, pe fondul „restricțiilor externe”, însă au revenit pe creștere în 2025, cu un avans de 7%.