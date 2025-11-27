În prima parte a intervenției sale, Vladimir Putin a explicat că Moscova a primit planurile vehiculate public de Donald Trump și că acestea sunt analizate din perspectiva unei eventuale structuri de negociere. El a spus că unele dintre aceste idei pot constitui un punct de plecare, dar a insistat că nu există încă formule finale și că discuțiile se află într-o fază preliminară.

Înainte de a cita poziția sa directă, Putin a precizat că anumite elemente ale propunerilor americane coincid cu ceea ce Rusia consideră esențial într-un proces diplomatic. A vorbit despre necesitatea de a transpune principiile discutate într-un limbaj adecvat negocierilor și despre importanța clarificării tuturor aspectelor „de natură principială”.

„Totul a fost transmis. În ansamblu, suntem de acord că acest lucru poate sta la baza unor viitoare acorduri. Dar ar fi nepoliticos din partea mea să vorbesc acum despre ceva final. Cum nu există încă variante finale, unele lucruri sunt de natură principială. Per ansamblu, vedem că partea americană ține cont de poziția noastră. În anumite privințe ia în considerare punctele noastre de vedere, discutate înainte de Anchorage și după Alaska. În unele aspecte trebuie, fără îndoială, să ne așezăm și să discutăm serios lucruri concrete. Trebuie pus totul într-un limbaj diplomatic. Pentru că una e să spui, în general, că Rusia nu are de gând să atace Europa — pentru noi asta sună ridicol, sincer, pentru că nici nu am avut intenția. Dar dacă vor să audă asta de la noi, bine, hai să o consemnăm oficial, nu e nicio problemă”, a spus Putin.

După aceste precizări, Putin a extins discuția spre percepțiile din Occident privind intențiile militare ale Rusiei. El a explicat că, în opinia sa, o parte dintre declarațiile politicienilor europeni sunt motivate de interese interne sau economice și nu reflectă realitatea strategică.

Înainte de a introduce al doilea citat, Putin a descris modul în care afirmațiile despre un posibil atac rusesc sunt folosite în spațiul public occidental pentru a justifica măsuri suplimentare de securitate sau creșterea investițiilor în apărare. El a sugerat că astfel de declarații urmăresc fie susținerea industriei militare, fie consolidarea unor poziții politice slăbite.

„Există însă oameni — mi se pare că nu sunt chiar în toată firea — care public, sau poate în interes propriu, spun ceva anume ca să obțină beneficii, și le spun propriilor cetățeni că Rusia se pregătește să atace Europa și că trebuie întărit urgent potențialul de apărare. Fie servesc interesele industriei de apărare, ale unor companii private, fie încearcă pe fondul acesta să-și ridice ratingurile politice interne, având în vedere starea jalnică a economiei și a domeniului social. E greu de spus ce îi motivează, dar din punctul nostru de vedere e o prostie totală, o minciună”, a mai afirmat el.

În partea finală a conferinței, Putin a detaliat condițiile în care Moscova ar fi dispusă să oprească operațiunile militare. El a subliniat că Rusia nu va lua în considerare o încetare a focului fără garanții teritoriale și fără retragerea forțelor ucrainene din zonele disputate.

Înainte de a introduce ultimul citat, Putin a descris modul în care Rusia primește periodic propuneri privind oprirea luptelor în anumite regiuni. El a precizat că, în interpretarea Moscovei, aceste propuneri presupun ca Ucraina să renunțe în mod concret la controlul unor teritorii înainte ca un armistițiu să fie posibil.

„Vă spun foarte pe scurt, cred că va fi imediat clar despre ce este vorba. Până acum… Primim propuneri de a opri luptele în diverse zone, în diverse locuri. Ucraina ar urma să-și retragă trupele din teritoriile pe care le controlează, iar abia atunci ostilitățile s-ar opri. Dacă nu se retrag, vom obține acest lucru prin forță militară”, a rezumat el în termeni direcți.

În continuarea discuțiilor purtate la Bișkek, Vladimir Putin a formulat și o evaluare privind legitimitatea actualei conduceri de la Kiev, comentând disputa deschisă pe tema mandatului prezidențial în Ucraina. El a afirmat că, în opinia Moscovei, lipsa organizării unor alegeri la termen ar pune sub semnul întrebării autoritatea guvernului ucrainean de a semna documente internaționale.

Putin a invocat argumentul potrivit căruia mandatul președintelui Volodimir Zelenski ar fi expirat, iar prelungirea acestuia ar fi nevalidă în absența unui scrutin. În replică, autoritățile de la Kiev au explicat în repetate rânduri că desfășurarea alegerilor este imposibilă atât timp cât țara se află sub legea marțială și se confruntă cu ofensiva militară rusă, context care afectează siguranța procesului electoral și participarea cetățenilor.