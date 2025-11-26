Putin a comentat pentru prima dată planul de pace dintre SUA și Ucraina. El i-a spus lui Lukașenko că americanii înțeleg că este vorba despre o problemă complicată.

Putin a mai transmis că Rusia dorește să obțină rezultate bune pentru ea în Ucraina pe cale pașnică și că știe că Lukașenko urmărește cu atenție situația. Lukașenko speră ca lucrurile să fie în regulă în continuare și că americanii trebuie să înțeleagă că situația este foarte complicată și că sunt necesare decizii pe măsură.

„Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă”, i-a spus Putin lui Lukașenko. „Sunt bucuros să vă informez despre direcția de obținere, pe cale pașnică, a unor rezultate acceptabile și dorite pentru noi în Ucraina. Știu că urmăriți situația și că vă preocupă mereu”, a zis Putin. „Sper că totul va fi în regulă, având în vedere evenimentele recente. Voi spune acum public ceea ce le-am spus americanilor înainte: trebuie să înțeleagă că aceasta este o chestiune complexă, care necesită decizii complexe”, a declarat Lukașenko.

În același timp, consilierul său, Iuri Ușakov, a spus că încercările Europei de a se implica în încheierea războiului sunt inutile. Oficialii ruși au declarat că sunt deschiși la discuții cu americanii și că îl așteaptă săptămâna viitoare la Moscova pe Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump.

Agenția de presă „Bloomberg” a scris despre o discuție dintre Steve Witkoff și Iuri Ușakov, în care Witkoff i-ar fi dat sfaturi lui Ușakov despre cum ar trebui Putin să vorbească cu Trump.

Ușakov a spus că unele lucruri pot fi văzute pozitiv, dar că multe probleme trebuie discutate de experți. Ușakov a mai zis că situația se schimbă foarte repede și că europenii se implică fără ca acest lucru să fie necesar.

Întrebat despre acea discuție, Ușakov a spus că astfel de convorbiri sunt confidențiale. Ușakov a explicat că a văzut cele mai recente variante ale documentelor, dar că nu au avut loc discuții serioase între cele două echipe. Oficialul rus a subliniat că există contacte, însă nu a existat încă o discuție directă, clară și organizată între părți.