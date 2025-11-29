Într-un interviu acordat publicației germane Die Welt, Viktor Orban a spus că unele concesii teritoriale către Rusia ar fi inevitabile, propunând ca anumite zone negociate în cadrul unei eventuale conferințe de pace să rămână sub control rusesc, în timp ce teritoriile vestice ar constitui un stat ucrainean mai restrâns.

Premierul ungar a mai sugerat limitarea dimensiunii și capacităților armatei ucrainene în această zonă tampon dintre NATO și Rusia, argumentând că întârzierile prelungite în negocieri ar avantaja Moscova, ducând la pierderi suplimentare de teritoriu și vieți omenești.

Aceste declarații au urmat unei vizite la Moscova, unde Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin pentru a discuta despre încheierea rapidă a conflictului și despre asigurarea unui flux stabil de energie din Rusia către Ungaria.

„Singura soluție durabilă posibilă este ca ordinea postbelică să se bazeze pe principiul fundamental că Ucraina ar trebui să redevină statul tampon care a fost odinioară. Rusia va păstra teritoriul negociat în cadrul unei conferințe internaționale de pace, iar tot ceea ce se află la vest de această linie – până la granița estică a NATO – va forma teritoriul statului ucrainean, care va exista din nou ca stat tampon”, a declarat acesta pentru publicația menționată.

Orban a mai afirmat că Rusia va fi reintegrată treptat în economia globală, sancțiunile fiind ridicate în timp, iar activele înghețate urmând să fie utilizate pentru fonduri de investiții comune americano-ruse și pentru reluarea relațiilor de afaceri. În același timp, premierul ungar a respins ideea că sprijinul european pentru Ucraina ar fi finanțat indirect din fonduri rusești, afirmând că „basmul conform căruia europenii finanțează războiul cu bani rusești s-a terminat”.