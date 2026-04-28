Viktor Orban și-a prezentat marți demisia din funcția de președinte al partidului Fidesz, în urma rezultatului slab obținut la alegerile legislative din 12 aprilie, însă conducerea formațiunii a refuzat să o accepte.

Deputatul Erik Banki a declarat după ședința conducerii că nu au fost luate decizii privind funcțiile de conducere, iar demisia liderului partidului nu a fost acceptată.

Potrivit acestuia, o decizie finală privind pozițiile de conducere va fi luată la congresul Fidesz programat pentru 13 iunie.

La intrarea în ședința conducerii partidului, Viktor Orban a declarat că nu a făcut niciodată un pas înapoi și că nu intenționează să facă acest lucru nici acum.

El a transmis că, indiferent de drumul pe care îl va urma, acesta va merge înainte. În același timp, Orban a anunțat că își restituie mandatul de parlamentar și că nu va face parte din noul legislativ.

„Nu am făcut niciodată un pas înapoi şi nu o voi face acum. Oricare ar fi calea pe care o voi urma, va fi întotdeauna înainte”, a declarat Orban la intrarea în şedinţa de marţi.

Politicianul în vârstă de 62 de ani este membru al Parlamentului de la Budapesta încă din 1990, de la primele alegeri organizate după căderea Cortinei de Fier.

Viktor Orban și partidul său au suferit o înfrângere importantă în alegerile legislative din 12 aprilie, pierzând în fața partidului Tisza, condus de conservatorul Peter Magyar.

Noul executiv ar urma să fie învestit în a doua parte a lunii mai și, având o majoritate de două treimi în Parlament, ar putea începe rapid schimbările promise după finalul regimului Orban, aflat la putere din 2010.

Weekendul trecut, Orban a declarat că energia sa va fi folosită mai bine pentru reorganizarea a ceea ce a numit „partea națională”, decât pentru activitatea parlamentară.

Fostul premier a anunțat și că șeful său de cabinet, Gergely Gulyas, va prelua conducerea grupului parlamentar Fidesz.

În același timp, presa a speculat că vizita pe care Viktor Orban o va face în iulie în Statele Unite ar putea semnala o plecare definitivă din Ungaria.

Centrul de Informații Guvernamentale a respins aceste informații și a transmis că deplasarea are legătură cu participarea la mai multe evenimente, inclusiv finala Cupei Mondiale din 19 iulie, care va avea loc în New Jersey.

Autoritățile ungare au precizat că toate celelalte informații privind o posibilă plecare permanentă sunt false.