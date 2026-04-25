După 16 ani de dominație autoritară și o înfrângere electorală care a uimit întreaga Europă, Viktor Orbán face un pas neașteptat în spate. Fostul premier naționalist al Ungariei a anunțat sâmbătă că va renunța la locul său din Adunarea Națională, alegând să se retragă din prima linie a legislativului pentru a se concentra pe „salvarea” propriului partid.

Liderul în vârstă de 62 de ani, care a fost prezent în Parlamentul maghiar neîntrerupt de la democratizarea țării în 1990, a explicat decizia printr-un videoclip postat pe Facebook, după o ședință tensionată a comitetului executiv Fidesz.

„Întrucât locul pe care l-am câștigat ca lider al partidului Fidesz-KDNP este de fapt un loc parlamentar pentru Fidesz, am decis să renunț la el. Deocamdată, nu sunt necesar în Parlament, ci doar pentru reorganizarea taberei naționale”, a declarat Orbán.

Această mișcare vine în urma „dușului rece” de la alegerile din 12 aprilie, când noul favorit al maghiarilor, conservatorul pro-UE Péter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare, asigurându-și o majoritate de două treimi (141 din 199 de locuri).

Retragerea lui Orbán din Parlament nu înseamnă însă ieșirea sa definitivă din politică. El a precizat că este „pregătit pentru această sarcină” de a rămâne la conducerea Fidesz, dacă va fi reconfirmat la congresul partidului din iunie, cerând totodată o „reînnoire completă” a formațiunii sale.

Replica noului premier, Péter Magyar, cel care a promis o „schimbare de regim”, nu s-a lăsat așteptată. Magyar l-a acuzat pe fostul lider de lașitate și lipsă de asumare:

„Luptătorul de stradă «curajos» rămâne incapabil de un singur lucru: să-și asume responsabilitățile… Cu un naș al mafiei (la conducere), nu poate exista opoziție democratică”, a scris Magyar pe rețelele sociale.

Adunarea Națională Maghiară urmează să își desfășoare sesiunea inaugurală pe 9 mai, când noii membri vor depune jurământul. Partidul Tisza de Magyar a câștigat 141 de locuri, în timp ce Fidesz-KDNP al lui Orban a obținut 52, iar partidul de extremă dreapta Patria Noastră 6, în Adunarea Națională formată din 199 de membri.

În timp ce Ungaria se pregătește pentru prima sesiune parlamentară fără Viktor Orbán în băncile deputaților din ultimele trei decenii, întrebarea care rămâne pe buzele tuturor este dacă „reorganizarea taberei naționale” va fi suficientă pentru a opri ascensiunea fulminantă a lui Péter Magyar sau dacă acesta este începutul declinului ireversibil pentru Fidesz.