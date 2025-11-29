Economistul și disidentul rus Vladislav Inozemțev susține că, dacă s-ar încheia un acord de pace în care Ucraina ar ceda teritorii, asta ar schimba mult situația în lume. El a explicat, într-un editorial scris pentru publicația poloneză Onet, că nu s-a mai schimbat granița unui stat prin forță de la al Doilea Război Mondial și că, într-o astfel de situație, Rusia s-ar ascunde în spatele Chinei.

Potrivit spuselor sale, planul de pace propus de Administrația Trump ar legitima schimbarea frontierelor prin forță, lucru care nu poate fi justificat și nici lăudat. Consecințele ar fi însă foarte mari. Inozemțev a spus că am putea fi martorii începutului unei noi ordini mondiale, care ar putea dura mulți ani.

El a atras atenția că Rusia de azi este ca o dictatură și seamănă cu un regim fascist. În opinia lui, un acord de pace ar face Europa să fie mai atentă la amenințările Rusiei, iar Kremlinul ar încerca să-și calmeze retorica și să revină complet în economia globală.

Inozemțev a explicat că asta nu înseamnă că „tratatul de pace” propus de Administrația Trump nu ar putea provoca alte probleme. El consideră că unele prevederi, în special cea privind cedarea de teritorii, ar putea afecta grav securitatea lumii.

Inozemțev a atras atenția că, dacă țările occidentale vor recunoaște ocuparea de către Rusia a 20% din teritoriul Ucrainei, va fi greu să mai critice o eventuală acțiune a Chinei de a forța „reunificarea” cu Taiwanul. El a spus că nu întâmplător Putin pare să joace rolul de „măturător de mine” pentru China.

Conform lui, după ce războiul din Ucraina se va termina, președintele Chinei, Xi Jinping, va înțelege la ce să se aștepte din partea unei puteri nucleare care poartă un război limitat aproape de granițele sale. Acest lucru i-ar oferi lui Xi libertate totală de mișcare pentru a încerca să acapareze Taiwanul, avertizează el.

Inozemțev a făcut o comparație între războiul Rusiei în Ucraina și începutul celui de-Al Doilea Război Mondial. El a explicat că războiul din 1939 în Europa a început de fapt în 1931 în Asia, când japonezii au creat un stat separatist controlat de ei în China și au lansat o agresiune mare, iar China nu a primit ajutor de la marile puteri.

Inozemțev a spus că nu se poate exclude ca istoria să se repete în acest secol și că atacul Rusiei împotriva Ucrainei în ultimii 11 ani ar putea fi un semn premergător al unui conflict major, similar cu cel din Asia din 1931–1938.

Inozemțev a spus că regiunea Pacificului este azi la fel de importantă cum era Atlanticul în prima jumătate a secolului XX. El a recomandat să fim atenți la scenariul în care Rusia lui Vladimir Putin, care a reaprins militarismul în acest secol, s-ar muta în spatele unei puteri mai mari după ce își va îndeplini „misiunea istorică”.

Inozemțev a explicat că Europa va putea învăța din experiența agresiunii ruse și se va adapta la „noul război rece”, pregătindu-se să facă față propagandei și agresiunii hibrid și depășind ideea unei „păci eterne”. În schimb, Statele Unite ale Americii se vor confrunta cu probleme mai mari. China va prelua rolul principal în confruntarea cu Occidentul, iar atenția sa se va muta rapid din Europa către Asia. Economistul rus crede că aceasta va fi cea mai importantă tendință a anilor 2030.