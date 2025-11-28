Într-o nouă ediție a podcastului „7×7”, publicat pe canalul de YouTube „HAI România!”, Radu Coșarcă și Dan Andronic desfac, bucată cu bucată, culisele războiului din Ucraina, ezitările Occidentului și bâlbâielile României.

Coșarcă a reamintit faptul că „așa încep războaiele: toată lumea vorbește despre războaie”, explicând că atmosfera internațională este din ce în ce mai tensionată.

Andronic a susținut că România se află în proximitatea unui conflict major, subliniind că Federația Rusă ar fi dezvoltat o industrie militară evaluată, potrivit lui, la aproximativ 16 miliarde de dolari și care ar angaja sute de mii de persoane. El a apreciat că această industrie „nu poate produce pe stoc”, motiv pentru care mulți s-ar întreba ce intenții are Vladimir Putin în continuare.

Coșarcă a citat o declarație a secretarului general NATO, Mark Rutte, potrivit căreia Rusia ar rămâne o amenințare și ar putea fi în poziția de a ataca NATO într-un interval de circa cinci ani, chiar dacă războiul s-ar încheia mâine.

Discutând despre perspectivele regionale, Andronic a glumit că speră ca Rusia să nu se alieze cu Ucraina, iar Coșarcă a avertizat că, dacă Ucraina nu este primită în NATO, situația de securitate ar putea deveni și mai delicată.

Cei doi au făcut paralele istorice, afirmând că oboseala războaielor nu a împiedicat declanșarea unor noi conflicte majore în trecut. Coșarcă a menționat greșelile de politică externă ale Occidentului în ultimele două decenii, interpretate de Moscova ca semne de slăbiciune, inclusiv reacția minimă din 2014 la anexarea Crimeii. El a comparat situația actuală cu perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, susținând că agresorii testează permanent limitele adversarilor și reacția acestora.

Radu Coșarcă: – Așa încep războaiele. Toată lumea vorbește despre războaie. Dan Andronic: – Noi suntem în proximitatea unui conflict care nu e între India și Pachistan, e între Rusia și Ucraina, dar, pe de altă parte, Rusia, Federația Rusă, a dezvoltat la ora actuală o industrie militară care angajează sute de mii de oameni, a cărei valoare e undeva la 16 miliarde, care produce o grămadă… Noi, nici nu știu dacă avem o industrie care să producă, dar, în sfârșit, nu ne mai batem capul cu România. În condițiile astea mulți se întreabă „Ce va face Putin?” pentru că totuși e un… o fiară care trebuie hrănită. Ca să zic așa, nu poate să producă pe stoc. Radu Coșarcă: – Bun, există o declarație foarte interesantă a secretarului general NATO, Mark Rutte, care a spus, chiar dacă mâine s-ar încheia un armistițiu sau s-ar încheia pacea, Rusia rămâne în continuare o amenințare și, în aproximativ 5 ani, va fi capabilă să atace NATO. Dan Andronic: – Sper să nu se alieze cu Ucraina! (glumește) Radu Coșarcă: – Exact. Dacă nu primim Ucraina în NATO, s-ar putea… După un astfel de război, combatanții au nevoie să-și lingă rănile, cum se spune, și să-și refacă economia. Dan Andronic: – Primul Război Mondial a fost devastator. Au murit, nu mai vorbim de gripa spaniolă care a fost pe finalul războiului, deci au murit zeci de milioane de oameni. Și cu atâta, cu toate astea, după 20 de ani, a izbucnit un nou război. Deci, oboseala războiului n-a ținut foarte mult. Radu Coșarcă: – Nu, nu, nu, păi tocmai ăsta e pericolul. Și să nu uităm că cele mai obosite țări erau Anglia și Franța, marile puteri europene învingătoare. Să nu uităm că Anglia plătea datorii pentru Primul Război Mondial, în 39, când a început al Doilea. Ăsta este și unul din motivele pentru care marile democrații europene, Anglia și Franța, au evitat până în ultimul ceas să intre în război pentru că situația economică era foarte, foarte grea. Pe de altă parte, de ce e periculos momentul? Să ne gândim ce s-a întâmplat. S-au întâmplat niște greșeli care s-au înlănțuit în ultimii 20 de ani. Și acum vedem rezultat.

Revenind la incidentele din spațiul aerian românesc, Coșarcă a spus că Rusia testează reacția militară a țărilor vecine, lucru pe care l-ar face orice stat aflat într-un conflict militar. El a afirmat că astfel de „testări” ar viza timpul de reacție, nivelul de nervozitate al adversarului și limitele până la care pot fi împinse provocările.

În acest context, Andronic a criticat Ministerul Apărării Naționale, afirmând că România are „un ministru al Apărării care nu are ce să caute acolo și care dă declarații tămpite”. Coșarcă a adăugat că, în opinia lui, principala problemă este că nu există claritate nici măcar în privința studiilor superioare ale ministrului Ionuț Moșteanu, aflat în centrul unui scandal privind o presupusă diplomă falsă.