Peste 2.200 de elevi care studiază în școlile din comunitățile românești din regiunea Cernăuți beneficiază în prezent de burse școlare acordate de statul român prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), potrivit consulului general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu.

Aceasta a precizat că, în anul 2025, România a alocat fonduri nerambursabile în valoare totală de 3,5 milioane de euro pentru românii de pretutindeni, dintre care 2,4 milioane de euro au fost direcționate către comunitățile românești din regiunea Cernăuți.

Reprezentanții DRP au menționat și dimensiunea programelor educaționale dedicate tinerilor din Ucraina. În acest an, 2.195 de elevi și studenți români din Ucraina au participat la taberele ARC, finanțate din bugetul departamentului, iar peste 1.200 dintre aceștia provin din regiunea Cernăuți.

În semn de recunoaștere a eforturilor depuse în sprijinul comunităților românești, directorul cu atribuții de secretar de stat al DRP, Cristina Lavinia Arnăutu, a primit o diplomă de excelență din partea Consulatului General al României la Cernăuți, cu prilejul Zilei Naționale a României.

Comunitatea românească din Cernăuți a marcat Ziua Națională printr-o serie de ceremonii oficiale și acte comemorative. Reprezentanți ai autorităților române și ucrainene au depus coroane și jerbe de flori la Memorialul Eroilor căzuți în războiul ruso-ucrainean, precum și la statuia poetului Mihai Eminescu din centrul orașului.

La eveniment au participat ambasadorul României în Ucraina, Victor Micula, consulul general Irina Stănculescu, vicepreședintele Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, oameni de cultură și membri ai comunității românești.

Scriitoarea Maria Toacă a explicat pentru Agerpres că, în opinia ei, tradiția depunerii de coroane la statuia lui Eminescu stă la baza multora dintre activitățile dedicate Zilei Naționale, iar contextul războiului din Ucraina a determinat includerea unui moment de omagiere a ostașilor ucraineni căzuți în luptă.

„Tot ce facem noi începe de la Eminescu. Mai ales de Ziua Naţională, când evenimentele încep cu depunerea de coroane la statuia lui Eminescu. Acum, fiind război în Ucraina, am inclus şi depunerea de flori în memoria ostaşilor ucraineni căzuţi în luptă”, a explicat ea.

În cadrul aceleiași ceremonii, consulul general Irina Loredana Stănculescu a afirmat că Ziua Națională reprezintă, în opinia sa, un „moment de evidenţiere a identităţii culturale româneşti şi de dezvoltare a legăturilor cu comunităţile de români”. Ea a dat asigurări că va continua să acționeze pentru apropierea culturală dintre românii din Ucraina și ucrainenii din România.