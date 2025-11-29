Brigada Rutieră a Capitalei a transmis că, pe întreaga durată a acțiunilor oficiale dedicate Zilei Naționale, circulația va fi gestionată în funcție de desfășurarea ceremonialelor și de necesitățile de securitate. Instituția precizează printr-un comunicat că va aplica seturi de restricții variabile, astfel încât accesul în zona centrală și nordică a orașului să se desfășoare în condiții controlate.

„În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune acest lucru”, se arată în informarea transmisă de instituție.

Potrivit autorităților, restricțiile sunt planificate încă de la primele ore ale dimineții, iar accesul auto va fi reorganizat pe un perimetru larg, care include artere intens circulate. Pe lângă interdicțiile pentru vehicule, se vor aplica reguli dedicate și pentru circulația pietonală, mai ales în zonele aflate în imediata vecinătate a traseului Paradei.

În plus, Brigada Rutieră recomandă șoferilor să consulte din timp rutele alternative puse la dispoziție, astfel încât deplasările în zonele centrale să se desfășoare cu întârzieri minime. De asemenea, instituția sugerează utilizarea transportului public acolo unde este posibil, pentru a evita congestiile ce pot apărea pe durata evenimentului.

Conform anunțului oficial, primele măsuri intră în vigoare în noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie, vizând perimetrul din jurul Arcului de Triumf.

Astfel, în intervalul 02.00–17.00, va fi restricționată circulația pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, alături de străzile aflate în proximitate.

Începând cu ora 04.00 și până la ora 17.00, se vor aplica restricții suplimentare.

-restricționarea traficului rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și a străzilor adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, cu specificația că în pasajul de la Piața Presei Libere se va putea permite circulația doar către Piața Montreal;

-restricționarea traficului pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

-restricționarea traficului pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente;

-restricționarea traficului pe str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu Delavrancea, str. Nicolae Ionescu, str. Ady Endre, str. Sg. Vasile Dorobanțu, str. Docenților, str. Mahatma Gandhi și pe str. Petofi Sandor;

-restricționarea traficului pe str. Clucerului, între str. Arh. Ion Mincu și bd. Mareșal Alexandru Averescu, precum și pe străzile adiacente spre bd. Ion Mihalache;

-restricționarea traficului pe str. Gheorghe Brătianu, între str. Arh. Ion Mincu și str. Docenților, precum și pe străzile adiacente către bd. Aviatorilor;

-restricționarea traficului pe str. Uruguay, între bd. Aviatorilor și Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și pe străzile adiacente spre cele două bulevarde;

-restricționarea traficului pe str. Monetăriei și pe Aleea Primo Nebiolo;

-eliberarea parcării dispuse în rond Kiseleff.

Pe lângă blocajele rutiere, locuitorii trebuie să ia în calcul și restricțiile pentru circulația pietonală, aplicate în intervalul 02.00–14.00. Accesul va fi limitat pe bd.

Regele Mihai I, str. Alexandru Constantinescu și bd. Mareșal Constantin Prezan, în zonele adiacente Pieței Arcul de Triumf, cu excepții pentru invitați, reprezentanți media și personal autorizat.

Accesul pietonal va fi restricționat și pe Șos. Kiseleff, pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, precum și pe porțiunea din bd. Mareșal Constantin Prezan aflată între str. Mr. Gheorghe Șonțu și Piața Arcul de Triumf.

Zonele din Parcul Regele Mihai I, în special cele dintre Aleea Michael Jackson, Aleea Grădina Japoneză și Aleea Aventura Parc, vor fi de asemenea închise publicului.

În cursul serii, între orele 19.00 și 22.00, se desfășoară retragerea cu torțe, motiv pentru care vor exista restricții suplimentare de scurtă durată.

Astfel, între 17.30 și 19.30 se închide traficul pe str. Constantin Mille, iar între 18.40 și 19.45, timp de zece minute, circulația va fi întreruptă pe Calea Victoriei, pe primele două benzi, în zona Palatului Cercului Militar Național.

Ceremoniile încep la ora 06.00, la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, unde are loc o ceremonie militară și religioasă, cu depuneri de coroane și jerbe în memoria celor căzuți pentru apărarea țării.

De la ora 11.00, în Piața Arcul de Triumf, va avea loc Parada Militară Națională, cu participarea militarilor români și a delegațiilor aliate NATO. Evenimentul se va desfășura conform programului anual, fiind unul dintre momentele centrale ale zilei.

În intervalul 12.30–14.00, tot în zona Arcului de Triumf, vizitatorii pot accesa expoziția de tehnică militară, unde vor fi prezentate vehicule, echipamente și tehnologii utilizate de forțele armate.

Seara, între orele 19.00 și 22.00, retragerea cu torțe va parcurge traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara, finalizându-se la sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pentru a evita blocajele, autoritățile recomandă patru rute principale:

Șos. Bucureşti–Ploieşti – Piaţa Presei Libere – Piaţa Montreal – Bd. Mărăşti – Str. Turda – Bd. Ion Mihalache – Piața Victoriei

Șos. Bucureşti–Ploieşti – Piaţa Presei Libere – Piaţa Montreal – Bd. Mărăşti – Str. Turda – Podul Grant

Piaţa Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. Bucureşti–Ploieşti

Șos. Ștefan cel Mare – Str. Barbu Văcărescu – Bd. Aerogării – Șos. Bucureşti–Ploieşti