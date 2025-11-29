Potrivit comunicatului transmis de Primăria Municipiului București, sâmbătă, de la ora 17:00, va avea loc deschiderea celei de-a 18-a ediții a Târgului de Crăciun din Piața Constituției, considerat „cel mai mare eveniment” din România dedicat sărbătorilor de iarnă și organizat de PMB prin CREART.

Reprezentanții municipalității arată că târgul este „un adevărat reper cultural şi turistic” care reunește bucureșteni și turiști într-un cadru festiv dedicat tradițiilor de Crăciun. Vizitatorii vor avea parte, timp de 30 de zile, de numeroase atracții, printre care:

-cel mai înalt brad ecologic din țară,

-„Casa lui Moş Crăciun”,

-o roată panoramică,

-carusel cu etaj,

-spectacole de teatru,

-activități și zone speciale pentru copii.

Târgul va găzdui peste 120 de căsuțe cu produse tradiționale, preparate culinare, decorațiuni și obiecte realizate de meșteșugari. De asemenea, atmosfera va fi completată de spectacole de datini, colinde și concerte.

Tot sâmbătă, de la ora 18:00, va avea loc aprinderea iluminatului festiv pentru întreg orașul.

„De pe scena Târgului de Crăciun Bucureşti, Corul de Copii Radio, Orchestra ‘Lumini Sonore’ cu Ozana Barabancea, Theo Rose şi Smiley vor deschide Sezonul festiv”, transmite PMB.

Pe 30 noiembrie vor urca pe scenă Mădălina Lupu & Band, Shift, Lora și Connect-R.

De Ziua Națională, copiii sunt invitați de la ora 12:00 la ateliere interactive în „Casa lui Moș Crăciun”, iar seara va fi dedicată tradițiilor românești. Programul artistic include un spectacol folcloric susținut de Orchestra Naţională „Valahia”, sub conducerea dirijorului Marius Zorilă, alături de soliști consacrați. Ziua se va încheia la ora 21:00 cu un concert Fuego.

Municipalitatea, prin CREART, împreună cu FoodTruck Festival, inaugurează vineri, 29 noiembrie, și Bucharest Downtown Christmas Market, în Piața Universității.