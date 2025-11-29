Călin Georgescu și George Simion vor participa la manifestările de la Alba Iulia, fiecare în ritmul și programul său. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, care anterior îl numea pe liderul AUR „protejatul meu mai tânăr”, și George Simion se vor evita în mod deliberat, chiar dacă au unele puncte comune între susținători.

Această situație se aseamănă cu episodul din Broșteni, unde amândoi au fost prezenți simultan în localitatea afectată de inundații, dar au interacționat doar cu propriul grup de simpatizanți.

Călin Georgescu, aflat în prezent sub control judiciar și acuzat de tentativă de lovitură de stat, a confirmat participarea sa la evenimentul din 1 decembrie de la Alba Iulia. Într-o postare recentă pe Facebook, el a anunțat schimbarea locului întâlnirii din motive organizatorice, după ce și George Simion comunicase prezența sa în același oraș.

„Din motive organizatorice, locul întâlnirii se schimbă”, a transmis Georgescu, într-un mesaj publicat vineri pe Facebook.

Surse din AUR au explicat pentru Antena 3 că „El are programul lui, noi îl avem pe al nostru”. Potrivit acestora, simpatizanții AUR se vor aduna la gara din Alba Iulia, pentru ca mai apoi să pornească într-un marș către Cetatea Alba Carolina, cu oprirea finală la Monumentul Unirii.

În același interval, grupul lui Georgescu se va aduna la intrarea în cetate, la ora la care începe marșul AUR, într-un alt punct al cetății, inițial stabilit la Obeliscul „Horea, Cloșca și Crișan”.

Sursele citate susțin că liderii AUR ar fi nemulțumiți de participarea lui Călin Georgescu la evenimentul de Ziua Națională, considerând că acesta ar putea „să profite” de prezența simpatizanților AUR și să creeze impresia că oamenii vin pentru el.

Nemulțumirea este amplificată de faptul că Simion va fi reales președinte al partidului în cadrul unui Congres organizat la Alba Iulia, pe 30 noiembrie.

Prezența lui Georgescu ar putea atrage vizibilitate suplimentară și dilua atenția asupra momentului oficial de alegere a conducerii AUR. În acest context, cei doi politicieni aleg să își desfășoare activitățile separat, menținând distanța între grupurile lor de susținători.

Situația de la Alba Iulia nu este un caz izolat. În urmă cu câteva luni, Călin Georgescu și George Simion au fost prezenți în aceeași zi în localitatea Broșteni, din județul Suceava, afectată de inundații. Pe 1 august, Georgescu a vizitat zona cu scop public, implicându-se în activități simbolice precum fotografierea în casele afectate și participarea la lucrările de curățenie pentru televiziuni.

În paralel, George Simion și susținătorii săi s-au plimbat prin aceeași localitate, dar cu propriul grup de participanți, fără interacțiune directă cu Georgescu. Ambele alaiuri au fost vizibile în comunitate, însă au acționat separat, subliniind diferențele de strategie și de comunicare publică între cei doi politicieni.

Plimbarea lui Georgescu, însoțit de bodyguarzi și de susținători veniți din București cu căciuli tradiționale, a atras critici din partea localnicilor și a voluntarilor, care lucrau de zile întregi pentru refacerea caselor și a drumurilor afectate de inundații. Atitudinea vizibilă de promovare și folosirea situației pentru expunere publică au fost percepute ca intruzive, în contextul eforturilor comunității de redresare.

În perspectiva zilei de 1 decembrie, atât Georgescu, cât și Simion își coordonează grupurile de susținători separat. Programul fiecăruia a fost stabilit astfel încât să evite interacțiunea directă, dar să permită prezența ambelor grupuri în oraș. Publicul prezent la eveniment va observa simultan acțiunile liderilor politici, dar fără ca aceștia să se întâlnească sau să participe la aceleași activități.

Astfel, evenimentul de Ziua Națională la Alba Iulia va reflecta atât importanța manifestărilor oficiale, cât și dinamica politică dintre lideri și modurile diferite de implicare a simpatizanților lor.