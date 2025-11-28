În contextul dezbaterilor privind originile sprijinului politic al lui Călin Georgescu, opiniile sunt împărțite între cei care îl consideră influențat de servicii externe și cei care susțin că ascensiunea sa s-a bazat pe structuri interne ale statului român. Analistul politic George Rîpă oferă o explicație detaliată despre cum au funcționat aceste rețele interne.

George Rîpă, consultant și CEO al Right Politics, subliniază că instituțiile statului nu au oferit publicului o imagine clară asupra grupurilor care l-au sprijinit pe Georgescu. În acest sens, ideea conform căreia fostul politician ar fi „omul rușilor” nu are baze reale și se sprijină mai degrabă pe speculații și presupuneri.

„Nu cred că Georgescu a fost construit de ruși, el este creația integrală a unei părți a statului român. Până la urmă, România l-a trimis în diferite funcții externe fără nicio relevanță reală, cu scopul de a-l legenda, România l-a pus în guvern, la Ministerul Mediului etc. Cred însă că pe finalul campaniei, la grupările interne s-au raliat și grupări externe, prin interpuși, pentru că au simțit o oportunitate reală de a destabiliza statul român”, a declarat George Rîpă pentru Ziare.com.

Analistul atrage atenția că lipsa transparenței instituțiilor creează un teren propice pentru interpretări eronate și teorii neconfirmate, afectând percepția publicului asupra proceselor politice și a mecanismelor interne de susținere.

George Rîpă susține că ascensiunea lui Călin Georgescu în diverse funcții politice și administrative a fost rezultatul unor strategii interne de consolidare a imaginii sale, mai degrabă decât efectul unei influențe externe. Activitatea sa în guvern și în poziții externe a avut scopul de a-i crea vizibilitate și credibilitate politică.

„România l-a trimis în funcții externe pentru a-i construi imaginea, fără ca aceste poziții să aibă o relevanță practică. Practic, a fost un proces de legendare internă, susținut de grupuri din cadrul statului”, a explicat Rîpă.

Potrivit analistului, implicarea actorilor externi a apărut doar ulterior, ca răspuns la oportunitățile create de rețelele interne. Această distincție între sprijinul intern și cel extern este esențială pentru a înțelege modul în care au funcționat mecanismele politice în perioada campaniei.

Astfel, pentru Rîpă, claritatea asupra modului în care Georgescu a fost promovat de grupuri interne devine esențială pentru prevenirea speculațiilor și pentru consolidarea încrederii publice în instituțiile statului.

Restabilirea încrederii în instituțiile românești depinde, în opinia lui George Rîpă, de deschiderea președintelui Nicușor Dan în a prezenta public sprijinul intern de care s-a bucurat Călin Georgescu. Fără aceste informații, publicul poate interpreta greșit relațiile dintre diferite grupuri din statul român.

„Nicușor Dan asta trebuie să facă, să devoaleze grupările interne, la pensie sau în activitate, care l-au sprijinit pe Georgescu. Dacă nu vom avea aceste date publice, atunci putem bănui că există o relație de colaborare între entități diferite din statul român. Faptul că de un an nu a existat nicio anchetă reală e un motiv de îngrijorare”, a mai declarat Rîpă.

Analistul subliniază că transparența nu servește doar informării publice, ci este și un instrument de prevenire a interpretărilor eronate și de consolidare a funcționării corecte a instituțiilor. Prin clarificarea legăturilor interne, autoritățile ar putea răspunde așteptărilor publicului privind corectitudinea și responsabilitatea proceselor politice.