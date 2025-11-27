Fostul colonel SRI în rezervă, Tudor Păcuraru, cunoscut atât pentru experiența sa în securitate, cât și pentru activitatea jurnalistică și filosofică, vine cu o nouă perspectivă asupra ascensiunii și mesajelor lui Călin Georgescu. Agronom și activist, Georgescu a intrat în atenția publicului în contextul alegerilor prezidențiale din 2024, candidatura sa fiind contestată și respinsă de autoritățile electorale.

Ulterior, numele său a fost asociat cu anchete legate de tentative de destabilizare a ordinii constituționale, finanțări externe și mesaje cu tentă extremă dreaptă.

În interviul acordat pentru Evenimentul Zilei, Tudor Păcuraru a evidențiat gravitatea situației, explicând că asupra lui Georgescu sunt în lucru patru dosare judiciare, dintre care unul se află în faza de judecată preliminară, iar celelalte trei sunt încă în cercetare. Fostul colonel a atras atenția asupra acuzațiilor foarte serioase și a diferențelor de risc legal între Georgescu și colaboratorii săi, cum este Horațiu Potra, implicat în campania electorală.

Potrivit analizei lui Păcuraru, Georgescu nu a acționat independent în campania sa. Resursele care i-au fost puse la dispoziție provin din surse obscure, inclusiv o firmă din Bratislava, Core Group, specializată în criptomonede și promovare online. Expertul în securitate subliniază că rolul principal în strategia de campanie i-a revenit lui Potra și colaboratorilor săi, instruiți în afara țării pentru a putea provoca haos în eventualitatea unui incident electoral.

Fostul colonel avertizează că mesajele lui Georgescu au o natură extrem de radicală, incluzând idei preluate aproape integral din discursurile legionarilor și ale lui Ion Antonescu, cum ar fi confiscarea proprietăților străine, restructurarea statului și înlocuirea Parlamentului cu un „sfat al bătrânilor”. Păcuraru atrage atenția că libertatea de exprimare are limite, iar apologia extremismului politic este sancționată legal.

Biografia lui Georgescu indică o carieră intens monitorizată și cu legături internaționale. În anii ‘90, acesta a fost supravegheat de contraspionajul militar, iar în prezent este urmărit pentru întâlnirile cu membri ai atașatelor militare străine. Plecările sale în orașe precum New York sau Londra ar fi fost facilitate de structuri de informații, sugerând o legătură cu vechiul spionaj românesc.

Tudor Păcuraru critică modul în care partidele românești au interacționat cu Georgescu în timpul alegerilor din 2024, menționând încercări de transfer de voturi și manipulări electorale care ar fi vizat favorizarea sa. Acesta explică și implicarea armamentului și explozivilor în planurile colaboratorilor săi, motiv pentru care investigațiile și procesele sunt complexe și de durată.

Analistul subliniază impactul propagandei și influențelor externe, inclusiv susținerea indirectă a Rusiei pentru anumite medii radicale ecologiste și nostalgii pentru regimul comunist. Păcuraru avertizează că vulnerabilitățile instituționale și corupția facilitează infiltrarea intereselor străine, cu riscuri directe pentru stabilitatea democratică.

Georgescu reușește să facă mesajele extremiste mai atractive pentru public, apelând la idei de „răzbunare” asupra vinovaților dezastrului național. Mobilizarea susținătorilor se face organizat, demonstrând existența unui mecanism de propagandă și logistică bine pus la punct.