Președintele AUR, George Simion, va fi prezent în oraș încă de sâmbătă, 30 noiembrie, pentru a lua parte la congresul național al partidului.

În cadrul acestui eveniment, care are loc înainte de Ziua Națională, va fi aleasă conducerea AUR pentru următorii patru ani. La congres sunt așteptați aproximativ 1.000 de delegați din întreaga țară, ceea ce subliniază importanța participării sale.

Pentru ziua de 1 Decembrie, Simion a anunțat că va organiza un marș al susținătorilor, care va începe din gara CFR la ora 09.00. În trecut, marșul a avut ca temă promovarea unirii Basarabiei cu România, însă în acest an scopul exact nu a fost clarificat.

„Marșul va începe de la gara CFR și se va îndrepta către Prefectura Județului Alba, apoi către Cetatea Alba Carolina”, a explicat o sursă apropiată evenimentului, indicând traseul planificat pentru participanți.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a confirmat că va participa la evenimentele de la Alba Iulia, însă nu va fi alături de George Simion. Georgescu va fi prezent la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, începând cu ziua de marți, 25 noiembrie, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, anunțând o mobilizare separată a susținătorilor săi.

Suporterii lui Georgescu s-au organizat pentru a ajunge la Alba Iulia cu autocare, coordonate de doi colaboratori, identificați sub numele „Alex U.” și „Rizia T.”, după cum spune de Gelu Vișan.

Aceștia au planificat transportul în noaptea dintre Sfântul Andrei și Ziua Națională, cu plecare la ora 01.00 de lângă Gara de Nord din București. Prețul unei călătorii este de 120 de lei, iar întoarcerea este stabilită pentru ora 14.00.

Rizia T. este, potrivit informațiilor oficiale, Rizia Tudorache, fost ofițer de armată și fost șef de serviciu în SPP, care a candidat anterior la Camera Deputaților din partea PMP.

În urmă cu cinci ani, pe 1 decembrie 2020, Tudorache și-a desfășurat activitatea de promovare în mediul online, ceea ce indică experiența sa în organizarea evenimentelor politice și logistice.

George Simion estimează că marșul AUR de Ziua Națională va atrage în jur de 11.000 de persoane. Această cifră se bazează pe organizarea simultană a congresului național al partidului, care permite mobilizarea unei baze largi de susținători.

Într-un videoclip postat recent, Simion a făcut referire la Marșul Unirii și la primul tur de alegeri prezidențiale, care a fost ulterior anulat de CCR. Totuși, el nu a menționat în mod explicit nicio acțiune legată de unirea Basarabiei cu România în discursul său actual.

Pentru comparație, marșul din anul 2023 a adunat aproximativ 6.000 de participanți, conform estimărilor Jandarmeriei. Plecarea se va face de la gara CFR la ora 09.00, urmând traseul către Prefectura Județului Alba și apoi către Cetatea Alba Carolina, unde se va intersecta cu marșul organizat separat de Călin Georgescu, la Obeliscul lui „Horea, Cloșca și Crișan”.