Gigi Nețoiu a spus că lui Călin Georgescu i se face o mare nedreptate și că este tratat chiar mai rău decât un criminal. El consideră că toate acțiunile împotriva lui nu fac decât să îi crească popularitatea și că, în final, îl vor transforma într-un martir.

Gigi Nețoiu a mai spus pentru Fanatik că locuiește aproape de Georgescu, la Mogoșoaia, dar că nu s-au întâlnit niciodată. A explicat că îl cunoaște doar din aparițiile de la televizor, nu personal. El a declarat că nu este deloc de acord cu ce i se întâmplă lui Călin Georgescu și crede că atacurile din spațiul public, inclusiv faptul că i se verifică trecutul și veniturile, nu fac altceva decât să îl facă și mai cunoscut.

În opinia lui, românii au obiceiul să critice oamenii fără să îi cunoască sau să le vadă adevărata valoare. Fostul finanțator din fotbal a mai spus că tocmai această atitudine contribuie la „martirizarea” lui Georgescu.

„Domnul Călin Georgescu stă lângă mine în Mogoşoaia, la 100-200 de metri. Ce i se întâmplă lui acum, în perioada asta… E tratat ca un criminal! Mai rău ca un criminal. Şi acum când îl văd pe domnul Nicuşor că vine şi spune că îi studiază lui fişa, că din ce-a trăit patru ani de zile. Şi el şi ceilalţi nu fac decât să-l crească pe domnul Georgescu. Îl cunosc pe domnul Georgescu doar din ce l-am văzut la televizor. Personal nu, n-am avut nicio întâlnire cu dânsul. Dânsul are o activitate, eu am o altă activitate, n-am avut plăcerea să ne întâlnim faţă în faţă. Noi românii avem un mare defect. Suntem obişnuiţi să criticăm oamenii fără să-i cunoaştem, adică fără să-i vedem ce pot. Ăştia suntem. Avem în genă chestia asta. Ei sunt atât de proşti, îl porţi toată ziua pe Georgescu… Îl martirizează!”, a declarat Gigi Nețoiu.

Gigi Nețoiu a mai afirmat că actuala putere politică încearcă să controleze justiția și că justiția este ultimul lucru care mai ține lucrurile în echilibru. El a avertizat că, dacă judecătorii și procurorii cedează, nu va mai exista niciun obstacol în fața celor de la putere.

Nețoiu a susținut că, în opinia lui, Călin Georgescu nu a făcut nimic ilegal și nu a furat de la nimeni. El a spus că Georgescu s-a arătat dispus să se prezinte oricând este chemat și că nu a refuzat niciodată să colaboreze cu autoritățile.

Totodată, Nețoiu a afirmat că oamenii nu mai pot să își exprime liber părerile pentru că sunt imediat atacați și jigniți de alții. Din acest motiv, el consideră că Georgescu este judecat pe nedrept și că nimeni nu a demonstrat până acum că ar fi comis vreo infracțiune.