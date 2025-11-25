În ediția din 25 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a prezentat un pachet social extins, conceput pentru a sprijini categoriile vulnerabile, dar și persoanele care muncesc sau au muncit de-a lungul timpului.

El a subliniat că intenția principală este reducerea dezechilibrelor dintre nordul și sudul Bucureștiului, prin politici sociale dedicate acelor oameni care contribuie sau au contribuit activ la societate.

Băluță a precizat că programul său se adresează strict celor care muncesc, au muncit sau nu pot munci din motive obiective. El a explicat că măsurile nu includ persoanele care nu au lucrat niciodată și nu doresc să muncească, afirmând că nu consideră justificată extinderea sprijinului spre această categorie.

În opinia sa, politicile sociale trebuie să fie bine calibrate și orientate spre eficiență, fără a distribui ajutoare în mod generalizat.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că zona de adresabilitate pe care aceste propuneri pe care le fac bucureștenilor o au este legată direct de oamenii care au muncit, oamenii care muncesc și oamenii care sunt în imposibilitatea de a munci. Aceste măsuri (sociale) nu se adresează oamenilor care nu au muncit și nu muncesc. Pentru ei nu există nicio formă de înțelegere din punctul meu de vedere”, a afirmat Băluță.

Printre măsurile detaliate, candidatul a evidențiat sprijinul pentru plata energiei termice pe perioada iernii. El a arătat că persoanele cu venituri de până la 3.000 de lei ar putea beneficia de o subvenție de 100% la facturile de încălzire, printr-un mix de intervenții conceput pentru a proteja gospodăriile vulnerabile în sezonul rece.

De asemenea, pentru persoanele cu venituri mai reduse, de până la 2.500 de lei, Băluță a anunțat intenția de a introduce un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziția de medicamente.

În ceea ce privește familiile numeroase, el a explicat că planul prevede un ajutor lunar de 1.000 de lei pentru gospodăriile cu mai mult de trei copii.

„Pentru acești oameni aflați în nevoie, și am câteva praguri – venit de până în 3.000 de lei, printr-un mix de măsuri, poate să îl califice pe om pentru a avea 100% subvenție pe energia termică pe această perioadă a iernii. Pentru un om cu un venit de până la 2.500 de lei, putem veni cu un sprijin de până la 500 de lei pentru medicamente. Pentru familiile cu mai mult de 3 copii, putem veni cu un ajutor de 1.000 de lei pe lună”, a adăugat Daniel Băluță.

O componentă importantă a programului vizează sprijinirea tinerilor, în special a celor cu studii elementare și medii, despre care Băluță a afirmat că se confruntă cu dificultăți majore în a duce o viață decentă în București.

Pentru aceștia, el a propus un sistem de chirii subvenționate, coroborat cu un program de acces la locuri de muncă bine plătite, oferite de companii aflate în colaborare cu Primăria Generală și primăriile de sector.

„Pentru tineri, chirii subvenționate. Avem o foarte mare problemă, mai ales pentru tinerii cu studii elementare și medii. Viața acestora, viața decentă în acest oraș, este aproape imposibilă. Pentru ei, alături de acest program al chiriilor, avem un program foarte important de a-i ajuta să-și obțină un loc de muncă bine plătit. Prin resursa pe care Primăria Generală o are, alături de primăriile de sector, sunt o grămadă de companii. Acestea sunt categoriile pe care le vizez – cei care se află în nevoie, cei care au muncit, cei care muncesc sau sunt în imposibilitatea de a munci”, a afirmat social-democratul.

Daniel Băluță a afirmat, de asemenea, că profesia sa îi impune o abordare orientată către oameni și către echitate socială.

El a transmis că societatea are nevoie de mai puțină tensiune și mai multă empatie, iar măsurile propuse ar avea rolul de a reduce decalajele și de a sprijini persoanele care se confruntă cu condiții dificile de trai.