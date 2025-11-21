Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, anunță că una dintre prioritățile sale, dacă va câștiga Primăria Capitalei, va fi creșterea nivelului de protecție socială pentru bucureștenii vulnerabili, în contextul în care consideră că actualele subvenții și ajutoare sunt distribuite ineficient.

El susține că intenționează să regândească întregul sistem de sprijin social, astfel încât resursele să ajungă în primul rând la persoanele aflate cu adevărat în nevoie.

Daniel Băluță ar declarat că nimeni nu trebuie lăsat în urmă și că, în calitate de medic, nu poate ignora situația celor mai puțin norocoși.

El ar fi precizat că soluția pe care o propune pornește de la garantarea unui venit mediu situat între 3.500 și 4.000 de lei pentru bucureșteni, iar sistemul de subvenții și ajutoare sociale ar trebui reconfigurat pentru a-i sprijini în mod real pe cei vulnerabili.

Candidatul PSD a arătat că în prezent, subvenția la gigacalorie este acordată tuturor bucureștenilor, indiferent de venit, ceea ce în opinia sa reprezintă o distribuire neeficientă a resurselor.

Daniel Băluță a indicat că există numeroase activități și companii ale municipalității care nu aduc plusvaloare, ci doar consumă fonduri, iar reorganizarea acestora ar elibera bani necesari ajutorării directe a persoanelor aflate în dificultate.

„Soluția este aceea de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Sunt medic, nu aș putea să fac altfel. Soluția pe care o voi propune este ca venitul mediu pe care îl înregistrăm în București să fie situat undeva între 3.500 și 4.000 de lei. Întregul sistem de subvenții și de ajutoare sociale trebuie regândit, în ideea de a veni în sprijinul acestor categorii sociale. De exemplu, avem subvenție la gigacalorie pentru toți bucureștenii, indiferent de venit. Avem extrem de multe activități ineficiente, companii care nu aduc deloc plusvaloare, ci doar consumă. În momentul în care pui aceste lucruri la punct, îți permiți să vii pentru oamenii aflați cu adevărat în nevoie cu o completare sub forma unui ajutor direct. Dacă noi decidem că există un venit minim pe care un om din București trebuie să îl aibă, putem interveni pentru a suplimenta acest venit”, a explicat Daniel Băluță la România TV.

În acest context, Băluță a menționat că municipalitatea ar putea interveni pentru a suplimenta veniturile celor cu salarii insuficiente, stabilind un minim necesar pentru traiul în București.

De asemenea, el ar fi subliniat că nimeni nu a discutat până acum despre posibilitatea introducerii unor chirii subvenționate pentru persoanele cu venituri reduse, o măsură pe care o consideră esențială.

Candidatul PSD a explicat că are în vedere două direcții principale: valorificarea fondului locativ deținut de ANL și RAPPS pentru închiriere la prețuri reduse și introducerea unei obligații pentru dezvoltatorii imobiliari de a aloca 1–3% din locuințele construite pentru componenta socială cu chirie subvenționată. El a apreciat că, prin decizii adoptate la nivelul Consiliului General, astfel de reguli ar putea fi impuse și aplicate.

Daniel Băluță a afirmat că, în contextul creșterii taxelor și al scumpirii costului vieții, este necesar ca primăria să vină cu măsuri compensatorii pentru categoriile vulnerabile, în special pentru cei aproximativ 600.000 de pensionari și pentru tineri.

El a estimat că redistribuirea eficientă a miliardelor de lei din subvenții ar permite reducerea presiunii asupra celor care resimt cel mai mult scumpirile de zi cu zi.