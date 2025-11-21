Virgil Zidaru, cunoscut publicului drept Makaveli și candidat independent la funcția de primar general al Bucureștiului, a anunțat vineri că se retrage din competiție, declarând că o susține pe Anca Alexandrescu, candidata sprijinită de AUR.

”Vreau să le transmit că nu e vorba despre dezbinare, ci de unitate. Pentru că toți suntem români consider că este nevoie să ne unim, când vine vorba de această chestie, ce se numește popor român. Atunci, îmi anunț retragerea din candidatură, în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta, pentru ca tinerii din ziua de azi să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață mai diferită”, a spus Makaveli la Realitatea TV.

”Felicitări Makaveli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a scrie Simion.

În sondajele realizate în octombrie, Makaveli era cotat cu 5% în intențiile de vot, însă în cel mai recent studiu procentajul său a scăzut la 4%.

Makaveli a devenit cunoscut publicului larg după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și după dezvăluirea rețelei de susținători ai lui Călin Georgescu pe TikTok, fiind unul dintre principalii promotori ai acestui candidat în turul II, prin activitatea sa online. În prezent, contul său de TikTok numără aproape 420.000 de urmăritori.

Anca Alexandrescu i-a spus că îl apreciază pentru modul în care cântă și l-a asigurat că toate obiectivele pe care și le-a propus pentru Capitală vor fi integrate în programul său, în cazul în care va fi aleasă primar general.

„Îi mulțumesc foarte mult. Îl admir pentru modul în care cântă. Tot ce ți-ai propus pentru București va fi transpus împreună. Mulți bucureșteni sunt batjocoriți, marginalizați. Împreună cu tine vom reda viața acestor oameni. Gestul domnului Zidaru mă responsabilizează și mai tare”, a transmis candidata.

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat în Monitorul Oficial ghidul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Începând cu acest an, atât candidații, cât și partidele politice sunt obligați să respecte reguli mai stricte, stabilite în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Ghidul cuprinde aspecte referitoare la finanţarea campaniei electorale şi la rambursarea cheltuielilor electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, reglementând, în principal, următoarele:

termenul şi procedura de înregistrare a mandatarilor financiari, precum şi principalele atribuţii ale acestora;

deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală, notificarea la Autoritatea Electorală Permanentă, modalitățile de efectuare a încasărilor și plăților prin aceste conturi;

contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania electorală, precum şi ale candidaţilor, sursa şi cuantumul maxim ale acestora;

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile electorale, inclusiv limitele maxime ale acestora, tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală şi procentul maxim în care acestea pot fi efectuate raportat la valoarea maximă a contribuțiilor;

Uniunea Europeană a introdus noi reguli pentru publicitatea politică, menite să reducă influența asupra alegătorilor, aplicabile și în România, inclusiv pentru campania electorală din Capitală. Noile norme au fost criticate de marile platforme online și de unii politicieni, care susțin că acestea complică procesul electoral.

Regulamentul, intrat în vigoare la începutul lunii octombrie, prevede că toate reclamele politice, ale partidelor sau candidaților, trebuie să fie clar marcate ca având caracter publicitar. De asemenea, politicienii și partidele trebuie să dezvăluie identitatea sponsorilor care finanțează campania și sumele alocate, precum și publicul-țintă pentru a evita confuziile. Platformele online sunt obligate să furnizeze informații despre alegerile, referendumul sau procesul legislativ legat de reclama respectivă, costurile acesteia și tehnicile de direcționare a fondurilor utilizate.

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe sâmbătă și se încheie pe 6 decembrie, la ora 07:00. În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) îi îndeamnă pe candidați și partide să asigure o campanie corectă și transparentă. Aceștia trebuie să elimine, până la debutul campaniei, toate materialele de propagandă care nu respectă legislația în vigoare.

AEP reamintește că în timpul campaniei este interzisă folosirea mesajelor sau sloganurilor discriminatorii, a mesajelor care incită la ură și intoleranță, precum și a oricăror acțiuni, mijloace sau materiale care defăimează sau incită la conflicte pe criterii religioase sau etnice.