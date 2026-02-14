Familia patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a creat un mecanism complex prin care încasează lunar zeci de mii de euro de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), iar copiii săi primesc funcții strategice în partid, notează romaniatv.net.

Această combinație de interes economic și poziții politice ridică semne de întrebare despre transparența și integritatea finanțării politice în România.

Conform datelor recente, banii de la AUR ajung în principal prin firmele controlate de familia Păcuraru. DBV Media House SRL, administrată de fiica patronului, primește aproximativ 60.000 de euro lunar plus TVA pentru materiale de promovare politică. Firma produce și difuzează conținutul plătit de partid, consolidând astfel controlul familiei asupra resurselor financiare și media.

De asemenea, PHG Media, deținută de soția lui Maricel Păcuraru, este poarta principală prin care sumele de la partid intră în circuitul familiei. PHG Media deține controlul asupra DBV Media House, creând un lanț de firme prin care fluxul financiar rămâne complet în interiorul familiei. În campania electorală, sumele încasate au atins cote impresionante: 5 milioane de euro pentru activități de promovare și 450.000 de euro pentru o singură emisiune prezentată de Anca Alexandrescu.

Pe lângă beneficiile financiare, Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica lui Maricel Păcuraru a primit o funcție cheie în AUR. Ea a fost numită vicepreședinte al partidului pentru zona Dobrogea, devenind o voce critică față de conducerea centrală. Aceasta a apărut frecvent pe postul Realitatea Plus și ulterior în podcasturi, exprimând nemulțumiri legate de deciziile partidului.

Această strategie combină interesele economice cu influența politică, consolidând un adevărat monopol familial asupra resurselor și deciziilor din AUR

Experții în politică și transparență avertizează că mecanismele prin care banii publici sau de partid ajung să susțină firme private și membri ai aceleiași familii pot afecta competiția democratică și încrederea publicului în partide. Criticii susțin că astfel de practici limitează accesul altor actori politici și favorizează crearea unui grup restrâns de interese, care profită de fluxurile financiare și de pozițiile de conducere.

