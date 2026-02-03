Potrivit Danei Hering, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins categoric decontarea a peste două milioane de euro cheltuiți de Alianța pentru Unirea Românilor. Decizia ar fi fost motivată de constatarea unor nereguli considerate grave, legate de finanțarea campaniei.

În mesajul public, Dana Hering susține că AEP ar fi blocat inițial deconturile și ar fi confiscat sume importante după ce ar fi identificat împrumuturi peste limitele maxime admise de lege și folosirea unei singure surse de finanțare. Această practică este interzisă pentru a preveni controlul unui partid de către un singur grup de interese.

„După ce AEP a spus un „NU” categoric decontării a peste 2 milioane de euro cheltuiți de AUR, pe motivul încălcării flagrante a legislației electorale, George Simion a apelat la o smecherie juridica. AEP a blocat inițial deconturile și a confiscat sume importante după ce a descoperit nereguli majore: – imprumuturi care au depășit cuantumurile maxime admise de lege. – bani proveniți dintr-o singură sursă de împrumut, practică interzisă pentru a preveni controlul unui partid de către un singur grup de interese”, scrie ea.

Membri AUR ar fi acționat partidul în judecată pentru recuperarea sumelor împrumutate Conform aceleiași surse, după refuzul AEP, liderul AUR, George Simion, ar fi recurs la o soluție juridică neobișnuită. Mai mulți parlamentari ai partidului ar fi dat în judecată propria formațiune pentru a obține ordonanțe de plată rapide. Este vorba despre deputații Ramona Lovin, Dan Tănasă, Cristian Fabian Radu, Teodor Cosmin Iosub și Răzvan Daniel Biro, precum și despre senatoarea Cristina Gabriella Dumitrescu. Potrivit postării, aceștia ar fi figurat în documente ca împrumutători ai partidului cu sume de ordinul sutelor de mii de euro, deși nu ar fi avut venituri care să susțină astfel de împrumuturi. „Simion a orchestrat un scenariu absurd: membrii AUR au dat în judecată propriul partid. Deputații Ramona Lovin, Dan Tănasă, Cristian Fabian Radu, Teodor Cosmin Iosub și Răzvan Daniel Biro, precum și senatoarea Cristina Gabriella Dumitrescu, care, pe hartie au imprumutat partidul cu sute de mii de euro, desi nu aveau venituri care sa le permita aceste imprumuturi au dat partidul in judecata pentru obținerea unor ordonanțe de plată rapide prin care justiția să oblige formațiunea să achite sumele împrumutate, ocolind astfel filtrele AEP. Practic, partidul dorea să fie executat silit pentru a vira banii – proveniți, în ultimă instanță, tot din subvențiile de la stat – către creditorii săi. Se pare ca banii proveneau, de fapt, de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea, nu de la cei cinci deputați și senatoarea Dumitrescu”, se mai arată în postare.