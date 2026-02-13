În cadrul unui nou episod al podcastului ”Lebăda neagră”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, Romeo Couți și Monica Tatoiu au abordat mai multe teme precum secuii vs ungurii din Budapesta, jocurile rusești în inima României, cum sunt șantajați politicienii prin ”amante și vulnerabilități” și de ce elitele din Transilvania par ”provinciale” în fața Bucureștiului.

După ce a menționat că este naționalistă, Monica Tatoiu a fost întrebată care este motivul pentru care nu face parte din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în contextul în care spune că este naționalistă.

Monica Tatoiu a declarat că, încă din copilărie, părinții ei au învățat-o să se ferească de impostură și de promiscuitate, principii care i-au ghidat întreaga viață. În opinia sa, oamenii pot fi împărțiți în două categorii distincte: cei lipsiți de integritate și cei care au coloană vertebrală.

Ea a subliniat că, la vârsta sa, nu își mai dorește funcții, poziții de conducere sau implicare politică, ci doar libertatea de a spune lucrurilor pe nume și de a-și păstra demnitatea, fără compromisuri.

”Eu în viața vieților mele am învățat de la mama și de la tata să mă feresc de impostură și de promiscuitate. Pentru mine, oamenii se împart în două categorii: impostori și oameni cu coloană vertebrală. Și atunci, la vârsta mea, nu-mi trebuie. Eu nu vreau să ajung nici șefă, nici să fac partid, nici să obțin o funcție. Vreau doar să am libertatea dar spune niște lucruri și de a nu călca rahat”, a precizat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a afirmat că una dintre marile probleme ale României este lipsa investițiilor consistente în anumite regiuni, inclusiv în Harghita și Covasna, susținând că această situație persistă de zeci de ani. În opinia sa, absența unei strategii reale de dezvoltare a contribuit la marginalizarea unor comunități formate din oameni muncitori și responsabili, care s-au văzut nevoiți să își dezvolte propriile mecanisme de supraviețuire.

Ea a subliniat că, în timp ce în trecut producția locală era suficientă pentru consum, în prezent România a ajuns să importe produse pe care altădată le obținea din resurse proprii. Totodată, a considerat că tensiunile și confruntările actuale nu pot fi atribuite exclusiv unui singur factor, ci reprezintă rezultatul politicilor de dezvoltare regională din ultimele patru decenii, dar și al responsabilității colective a românilor.

”Marea problemă a României la ora asta este că nici Ceaușescu n-a investit. Dacă investea, investea în Harghita și Covasna. Dacă investea atunci, deci n-au investit nimic și au lăsat o zonă (…) Sunt oameni muncitori, oameni responsabili și oameni care se simt într-un fel marginalizați și de noi românii și de unguri. Deci sunt oameni și care, probabil, asta i-a și ajutat să-și dezvolte capacități de supraviețuire. Oamenii aia muncesc de la cartofii aia care se vindeau cu un leu, cu 50 de bani pe vremuri. Acum importăm. Vina pentru ceea ce se întâmplă în România în aceste confruntări este și a noastră, a românilor, și a politicilor de dezvoltare regională din ultimii 40 de ani”, a mai precizat Monica Tatoiu.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.