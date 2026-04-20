Armosfera din interiorul Coaliției de guvernare a devenit irespirabilă, iar subiectul a fost comentat la podcastul „Hai Live cu Turcescu”, transmis pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Adrian Severin, fost ministru de Externe, a oferit o perspectivă tehnică și constituțională asupra blocajului politic actual, oferind detalii despre scenariile posibile în cazul în care PSD ar decide să părăsească Executivul.

Adrian Severin a subliniat importanța menținerii echilibrului politic prin numirea unor succesori care să provină din aceeași sferă ideologică. Potrivit acestuia, stabilitatea unui guvern depinde de continuitatea viziunii politice în cadrul fiecărui minister.

O problemă majoră ridicată de fostul ministru de Externe este durata mandatelor provizorii. Severin atrage atenția că, dincolo de litera legii, clasa politică ar trebui să fie ghidată de o etică a guvernării.

Și asta pentru că un guvern interimar nu are aceleași atribuții ca unul deplin legitim.

„Avem în Constituție niște limite temporale ale mandatului, însă ar trebui să le stabilim noi, potrivit bunului simț, pe care îl sau nu îl ai. Bunul simț nu se legiferează. Ajungând aici, știm care este soarta unui guvern interimar. El poate să dureze o vreme cu un anumit scop. Și anume, nu cu scopul ca el să gestioneze țara ca și când ar fi un guvern normal”, a mai precizat fostul diplomat.

În eventualitatea unei crize prelungite, Adrian Severin explică mecanismele prin care se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului.

Acesta a clarificat faptul că rolul șefului statului nu este unul discreționar, ci unul de constatare a unei realități politice imposibil de soluționat prin dialog.