Invitat în podcastul moderat, marți, pentru evz.ro, de Robert Turcescu, fostul ministru de Externe al României, Adrian Severin, a comentat mesajul extrem de violent transmis de Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a amenințat că va declanșa, marți, haosul total în Iran.

Adrian Severin a pus sub semnul întrebării eficiența acestui mod de comunicare, subliniind că transformarea unui comportament individual într-o normă diplomatică globală este un fenomen periculos. Fostul demnitar consideră că un astfel de limbaj nu reușește să servească interesele politice pe termen lung, indiferent de contextul geopolitic.

„Stilul este omul și omul Trump… acest stil. Deci ați folosit foarte bine cuvântul stil. Mai dificil e să acceptăm că e vorba de un nou stil pentru că asta generalizează comportamentul unui anumit om și face din el o regulă de comportament în relații diplomatice pentru toată lumea. Eu nu cred că putem dori un asemenea limbaj. Nu cred că el se va impune și asta nu pentru că nouă nu ne place, dumneavoastră și mie sau altora ca noi, ci pentru că el nu servește cauze.”

În viziunea fostului șef al diplomației române, forța reală nu are nevoie de o retorică la extreme sau de amenințări zgomotoase. Severin a explicat că, în relațiile internaționale, calmul și acțiunea calculată sunt mult mai intimidante și eficiente decât discursul „flamboiant” care trădează, de fapt, o stare de disperare.

„Sigur că se spune, și pe bună dreptate, că sunt jucători în lumea actuală, operatori politici, care nu înțeleg decât de limbajul forței. Dar această retorică flamboiantă, această retorică excesivă, această retorică, până la urmă, Lipsită de stil, de eleganță, nu este expresia puterii. Nu este expresia forței, acelei puteri pe care numai unii o înțeleg. Limbajul forței, acesta nu este limbajul forței, acesta este limbajul slăbiciunii, este limbajul disperării.

Eu cred că și părinții dumneavoastră, ca și părinții mei, ne-au spus că cel care înjură, cel care amenință, nu înjură, cel care amenință face dovada slăbiciunii. Amenințarea nu este o dovadă de putere, cel puternic este cel care e calm, e liniștit și acționează. Sigur că trebuie să transmiți niște mesaje celui cu care negociezi, din care acesta să înțeleagă că nu te joci.”

În finalul intervenției sale, Adrian Severin a subliniat că menținerea unui standard de comunicare formal în diplomație nu este doar o chestiune de etichetă sau educație, ci o necesitate strategică. Acesta a avertizat împotriva degradării discursului politic spre un nivel colocvial, care ar putea submina seriozitatea negocierilor internaționale.