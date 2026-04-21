Analiza situației alarmante în care se află România a constituit tema centrală a celei mai recente ediții a podcastului Contrapunct. Dan Andronic, alături de Mirel Curea și Alecu Racoviceanu, au dezbătut în platoul Hai România profunzimea crizei politice și economice care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, pe fondul unei inflații și a instabilității din cadrul Coaliției de guvernare.

Realizatorul emisiunii a subliniat discrepanța uriașă dintre preocupările clasei politice și realitatea dură resimțită în teritoriu. În timp ce atenția publică este confiscată de jocuri politice, economia reală dă semne severe de oboseală, iar investitorii sunt cuprinși de panică.

Deși contextul global a fost marcat recent de tensiunile din Iran și criza din Golf, Dan Andronic a punctat faptul că dificultățile României au rădăcini interne mai vechi. Guvernarea actuală este criticată pentru lipsa unor măsuri eficiente care să atenueze șocul economic, starea de spirit generală fiind una de pesimism.

„Este o criză care la noi cel puțin a început înaintea crizei mondiale, înaintea conflictului din Golf. Și după părerea mea va rămâne mult timp. Deci nu suntem în situația în care să vină cineva să pocnească din degete și lucrurile să se rezolve. Pentru că măsurile care au fost luate sunt cu efecte greu de estompat în timp. Și așa cum vă mai spuneam, economia este o stare de spirit. Și acum, când îl vezi pe Bolojan la televizor, vă dați seama ce stare de spirit poți să ai”, a completat jurnalistul.

O altă temă abordată în cadrul podcastului de pe evz.ro a fost reacția electoratului în fața deciziilor executive controversate. Dan Andronic a remarcat o anumită reziliență, aproape inexplicabilă, a simpatiei publice față de liderii politici care gestionează perioade de declin economic.