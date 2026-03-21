Dan Andronic și Silviu Mănăstire au discutat, vineri, la podastul de pe evz.ro și despre principalele două personaje politice ale Opoziției: George Simion și Călin Georgescu.

Invitatul emisiunii a spus despre liderul AUR că a fost inventat de un personaj misterios, Dan Filimon. Cel care l-a coordonat tot timpul după ce l-a inventat ca politician. În prezent, după cum a afirmat Mănăstire, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025 este sub controlul lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV.

„Pe George Simion îl cunosc înainte de-a intra în Parlament. Este un personaj modest. Este evident că e păpușat de oameni care l-au împins în față. În spatele lui e Dan Filimon, un personaj foarte discret. E din Suceava, el este cel care l-a inventat. Acum, George Simion e controlat sută la sută de patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru.

Și exact cum spuneau cei de la SRI, că a apărut comunicatul, în momentul de față, aceste tabere care se bat pentru controlul puterii în România au ca teren de joacă impunerea și controlul unor oameni inclusiv la conducerea SRI, a procuraturii. Până când nu vor fi șefi la SRI, la SIE și procuratură, nu va fi liniște în România”, a spus invitatul emisiunii.

Dan Andronic a povestit că Simion l-a mințit în mai multe rânduri în situații de discuții private. Așa că nu mai prezintă niciun pic de credibilitate. Tot ce i-a transmis politicianul jurnalistului a fost exact pe dos.

„Aveam informații că e în siaj, că membrii din familia lui Maricel Păcurar să intre în AUR, să fie propuși pe listele parlamentare. Vorbeam pe mesaje. De fiecare dată nega cu vehemență. Un tip de atitudine care pe mine m-a surprins. Oricum, minciuna la un moment dat iese la iveală. Din punctul meu de vedere, George Simion e un mincinos. Nu o să-l mai cred niciodată când mai spune ceva, pentru că tot ce mi-a negat a făcut.”

În ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, care a reintrat în lumina reflectoarelor în ultima vreme, Silviu Mănăstire are o explicație. „A prins vânt în pupa după ce avocații săi au reușit să obțină eliminarea unor probe din principalul dosar, pentru că are mai multe. Conform informațiilor mele, el a vrut să-și facă un partid, dar s-a reîmprietenit cu vechiul său tovarăș, George Simion. Astfel, a reintrat în zona AUR”, a explicat Mănăstire.