Judecătoria Sectorului 1 din București a decis menținerea măsurii controlului judiciar față de Călin Georgescu pentru următoarele 60 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Hotărârea, pronunțată în dosarul nr. 24185/299/2025, confirmă legalitatea și temeinicia controlului judiciar instituit prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 de procurorul de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cererea de revocare a măsurii preventive a fost respinsă ca neîntemeiată.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar decizia a fost comunicată inculpatului și procurorului prin grefa instanței, astăzi, 21 octombrie 2025.

„Judecătoria Sectorului 1 Bucureștiul în dosarul nr 24185/299/2025 Tip solutie: admite cererea Solutia pe scurt: În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, … , prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faptă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21.10.2025. Document: Încheiere de dezînvestire 21.10.2025”, a informat Judecătoria Sectorului 1 București.

Cu trei zile în urmă, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut pentru toată lumea drept Makaveli, a fost invitatul jurnalistului Dan Andronic. Printre alte subiecte abordate, acesta a vorbit și despre fenomenul Georgescu despre care spune că nu mai este la fel de intens ca anul trecut.

Makaveli a declarat că influența fenomenului Georgescu s-a diminuat considerabil față de anul trecut, pe fondul retragerii sprijinului politic și al fragmentării susținătorilor. Makaveli a precizat că unul dintre motivele pentru care fenomenul s-a stins este și lipsa partidului AUR, care, odată cu trecerea timpului, s-a concentrat mai mult asupra parcursului său.

„Scade foarte mult, scade foarte mult. Plus că înainte erau și cei de la AUR care erau acolo. O dată cu trecerea, oamenii și-au văzut de-a lor, până la urmă, nu o să dea partidul lor pentru domnul Georgescu. Acum deja fenomenul, din punctul meu de vedere, e ramificat. Pentru că o parte din electorat încearcă să o ia Anca Alexandrescu cu Simion, o parte pe la mine, o parte pe la POT. N-a fost cineva în grad să-i pună pe toți la o masă”, a spus acesta, marți, în cadrul podcastului „Contrapunct” de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Dan Andronic l-a mai întrebat dacă consideră că s-ar fi putut ca toată lumea să fie pusă la aceeași masă, iar Makaveli a răspuns „da”, dar cu o condiție.

„Dacă Georgescu făcea treaba asta, da. Asta spun. Singurul care putea să ne aducă pe toți la o masă sau să-i aducă pe toți la o masă era Georgescu”, a continuat acesta.

Nu în ultimul rând, Andronic a mai precizat că fostul prezidențiabil a fost o „cometă politică”.

„E clar că, dintr-un anumit punct de vedere, Călin Georgescu a fost o cometă politică. Și toată lumea a încercat să stea în coada ei. Să-i prindă cât mai mult din lumina. Dar totuși, dacă vrei, concluzia tristă este că la final doar el trage”, a precizat cunoscutul jurnalist.

