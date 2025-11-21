Gala Capital – Performeri din Sănătate a avut loc miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un cadru dedicat recunoașterii celor care contribuie constant la ridicarea standardelor din sistemul medical românesc.

Ediția de anul acesta a adus în prim-plan personalități de referință din sănătate: medici de top, lideri ai unor rețele de clinici și spitale publice și private, companii majore din industria farmaceutică, precum și producători de medicamente și suplimente, distinși pentru performanțele lor remarcabile.

De-a lungul evenimentului, Capital a evidențiat realizările notabile din spitalele publice și private, mediul universitar, sectorul farmaceutic, industria echipamentelor medicale, rețelele de clinici și lanțurile de farmacii, conturând principalele direcții de evoluție ale unui sistem medical aflat într-un proces amplu de transformare.

Premianții reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care contribuie zilnic la funcționarea și modernizarea sănătății din România. Revista Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025, oferă cititorilor oportunitatea de a descoperi numeroase alte proiecte, inițiative și personalități cu impact major în acest domeniu.

Publicația va putea fi achiziționată începând de vineri, 21 noiembrie, atât de la punctele de difuzare a presei, cât și online, pe edituradecarte.ro.

„Un premiu dedicat unei echipe care a ridicat standardele în stomatologia modernă și a transformat un vis într-o realitate palpabilă pentru mii de pacienți”, a fost introducerea pentru această distincție.

Când a imaginat aceste clinici de stomatologie și implantologie dentară, fondatorul lor, Dr. Dan Gabriel Gruia, le-a gândit ca pe un „Vis Românesc” construit pe trei piloni esențiali: competență, integritate și meritocrație.

Un vis care s-a materializat prin investiții consistente în tehnologie, în infrastructură și, cel mai important, în oamenii care alcătuiesc echipa – profesioniști dedicați, care pun pacientul în centrul fiecărui gest medical.

„Bună seara, mulțumesc pentru premiu! Sunt doctorul Dan Gruia, medic stomatolog, antreprenor și fondator al clinicilor stomatologice Prodent Dr. Gruia. Mulțumesc pentru premiu publicației Capital și mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că performați în sănătatea românească și pentru că ajutați și sprijiniți și salvați și inspirați în fiecare zi. Mulțumesc familiei mele pentru sprijin. Și mulțumesc echipei mele extraordinare de la clinicile Prodent Dr. Gruia pentru dedicare și pentru competență și integritate și responsabilitatea cu care mă ajută și mă ajută să construiesc. Pornind de la experiența și formarea în Statele Unite ale Americii, întors acasă, am ales să construiesc și să construiesc Visul Românesc. De la o clinică multidisciplinară, full digital workflow cu totul într-un singur loc, în stomatologie, la o comunitate mai sănătoasă și la o Românie mai sănătoasă. Promitem că vom continua să muncim și să perseverăm și să ne dedicăm pentru visul nostru, pentru oameni mai sănătoși, pentru o comunitate mai sănătoasă, pentru România mai sănătoasă. Mulțumiri!”, a spus Dr. Corneliu-Dan Blendea pe scena Galei Capital.

