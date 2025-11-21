O analiză arată că George Simion și AUR au declarat cheltuieli de 69 de milioane de lei pentru campania prezidențială din 2025, însă Autoritatea Electorală Permanentă a respins și a confiscat peste 22 de milioane din aceste sume.

Facturile emise pentru promovarea electorală a AUR pe Realitatea TV și Realitatea Plus au fost considerate neconforme de către Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei. Informațiile obținute de Snoop.ro arată că instituția a transmis o sesizare către Parchet, considerând că modul de facturare ridică probleme de legalitate.

Pe lângă suma de peste 17 milioane de lei declarată neeligibilă, AEP a hotărât confiscarea a încă cinci milioane de lei, în legătură cu cheltuielile privind scrisorile electorale trimise în timpul campaniei.

La șase luni după finalul alegerilor prezidențiale, candidatul AUR a obținut o rambursare mult sub nivelul cheltuielilor declarate oficial pentru campanie, ceea ce a generat pierderi importante pentru partid.

Din totalul de 69 de milioane de lei investiți de George Simion în campania pentru Palatul Cotroceni, 23,4 milioane au fost direcționați către Realitatea Plus. Dintre acestea, AEP a aprobat doar șase milioane de lei, marcând o diferență de 17 milioane de lei nerecunoscute.

Un exemplu de facturare respinsă îl reprezintă ziua de 12 mai 2025, când AUR ar fi plătit aproape un milion de euro pentru emisiunile difuzate de post, potrivit datelor analizate de sursa citată.

Cheltuielile din primul tur al alegerilor prezidențiale s-au ridicat pentru George Simion la 41,2 milioane de lei, în timp ce al doilea tur a adăugat alte 27,9 milioane de lei. Conform legii, candidații care depășesc pragul de 3% pot cere rambursarea cheltuielilor private, însă doar în măsura în care acestea sunt declarate conforme.

Jurnaliștii detaliază parcursul banilor și modul în care AUR și candidatul său au pierdut peste 22 de milioane de lei în urma deciziilor AEP cu privire la facturile plătite către Realitatea Plus și la costurile scrisorilor electorale. Aceste sume provin din împrumuturi realizate special pentru campanie, dar nerecuperate.

În anul precedent, AUR a înregistrat o pierdere suplimentară de 26 de milioane de lei, după ce AEP a semnalat alte nereguli și rambursările au fost respinse. Decizia, publicată în Monitorul Oficial, a fost contestată de partid.

În total, valoarea pierderilor financiare cumulate de AUR după campaniile pentru alegerile europarlamentare 2024 și prezidențiale 2025 se ridică la aproape 50 de milioane de lei, echivalentul subvenției primite de partid în 2025.

Primul contract dintre AUR și DBV Media House, în valoare de nouă milioane de lei, a fost emis pe 2 aprilie 2025. Documentul prevedea promovarea candidatului George Simion pe Realitatea Plus. Firma este deținută de PHG Media Invest, controlată de soția patronului Realitatea Plus, Daniela-Madi Păcuraru, care figurează și ca administrator. La aceeași adresă funcționează și fundația lui Maricel Păcuraru.

Un lider politic a declarat pentru sursa citată că:

„Pentru cei din zona media și politică, toată lumea știe că DBV Media House este Realitatea PLUS, nu este vreun secret”.

Costul unui minut de promovare în cadrul emisiunilor de maximă audiență ajungea la 3.500 de euro. Realitatea Plus a emis facturi pentru emisiuni întregi, însă AEP a stabilit că multe dintre acestea nu reprezentau conținut electoral dedicat candidatului, ci programe obișnuite ale postului.

Autoritatea a identificat situații în care emisiunile facturate includeau teme generale, precum analize politice sau discuții despre proiecte legislative, fără legătură directă cu promovarea lui George Simion. Invitații erau variati, provenind din societatea civilă sau din rândul jurnaliștilor, ceea ce a determinat instituția să decidă validarea doar a momentelor în care candidatul era prezent sau subiectul era dedicat campaniei.

Realitatea Plus ar fi facturat integral emisiuni evaluate la peste 100.000 de euro, în timp ce AEP a estimat costuri eligibile de ordinul miilor de euro.

Odată cu intrarea în turul al doilea, contractul cu Realitatea Plus a crescut la 14,4 milioane de lei, dar principiile de facturare au rămas aceleași. Campania s-a intensificat, dar AEP a identificat și în această etapă secvențe fără caracter electoral direct.

Pentru cele două tururi, diferența totală dintre sumele facturate și cele considerate eligibile de AEP depășește 17 milioane de lei.

Emisiunea „Culisele Statului Paralel” difuzată pe 12 mai 2025, moderată de Anca Alexandrescu, reprezintă cel mai costisitor episod, cu peste 450.000 de euro facturați. Potrivit informațiilor, rambursarea aprobată de AEP pentru această emisiune nu depășește 10.000 de euro.

Ziua de 12 mai a reprezentat un vârf al cheltuielilor, cu aproape un milion de euro plătiți pentru promovare. În ultimele trei zile de campanie, postul ar fi încasat 1,5 milioane de euro doar din promovarea lui Simion, sumă comparabilă cu bugetele anuale de publicitate ale unor companii mari din România.

Operațiunea celor patru milioane de scrisori distribuite alegătorilor a implicat mai multe firme, începând cu DGI Multimedia Design, condusă de Doina Grosu. Tipărirea a fost preluată de Athos Tipografia SRL, care a colaborat ulterior cu Zipper Services SRL pentru partea de mailing.

Conform declarațiilor lui George Simion, scrisorile au ajuns la destinatari, însă AEP a constatat că finanțarea acestora nu a fost realizată de AUR. Facturile de 2,4 și 2,6 milioane de lei au fost stornate, iar costurile au fost suportate de DGI Multimedia Design, ceea ce, în interpretarea instituției, înseamnă finanțare de la terți.

Scrisorile au intrat și în analiza Oficiului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Până la acest moment, nu există o decizie finală, deși Biroul Electoral Central stabilise că materialele încalcă legislația electorală.

AUR a semnat și un contract cu TeleMoldova SRL pentru promovare online. Printre materialele distribuite s-a numărat clipul video în care George Simion justifică absența de la dezbaterea Digi24, într-o discuție filmată în biroul său din Parlament, fără acordul jurnaliștilor prezenți.

AEP nu a aprobat rambursarea costurilor asociate distribuției acestui material, considerându-l neconform.

În timpul campaniei au circulat informații privind un contract de 1,5 milioane de dolari al AUR cu firma americană BGD Legal&Consulting pentru promovarea lui Simion în SUA.

AEP nu a identificat însă nicio plată către această firmă. Marius Lulea a declarat pentru HotNews.ro că ar fi existat doar un draft de contract, fără a fi realizată vreo plată. AUR a confirmat în scris că nu a angajat serviciile furnizorului.

George Simion a anunțat pe 12 noiembrie că va contesta în instanță decizia AEP de a respinge rambursarea a 3,5 milioane de euro din cheltuielile sale electorale. Liderul AUR susține că motivele invocate sunt „inventate”, afirmând că partidul ar fi vizat de instituții ale statului.

El a declarat:

„Atacurile vizează și un post de televiziune, Realitatea TV, noi am colaborat cu mai multe televiziuni în 2024, 2025, din toate aceste organe media vedem niște decizii fățiș împotriva mass-mediei care prezintă și vocea opoziției”.

Simion a precizat că va sesiza instituții europene și internaționale, inclusiv Departamentul de Stat al SUA, în legătură cu ceea ce consideră a fi „abuzuri AEP”.

Marius Lulea, responsabil de finanțele partidului, nu a dorit să comenteze suplimentar, indicând că poziția oficială a fost prezentată de George Simion.