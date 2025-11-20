Din cuprinsul articolului Candidatul PUSL s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei

Liviu Negoiță a declarat că îl sprijină pe candidatul PSD în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei.

Anunțul a fost făcut joi, în cadrul unei conferințe de presă, unde PUSL a semnat și un acord prin care își declară sprijinul pentru candidatura lui Daniel Băluță. Alegerile sunt programate pentru 7 decembrie.

Săptămâna trecută, Liviu Negoiță, susținut de Partidul Umanist Social Liberal, a informat că nu își va depune candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, prezentând această decizie ca o formă de protest față de modul de organizare a alegerilor parțiale din București.

El a criticat legislația și practicile electorale actuale, susținând că sunt „dăunătoare pentru democrație”, în special din cauza alegerii primarilor într-un singur tur, cu procente reduse de 20–25%, ceea ce, în opinia sa, conduce la aleși „fără legitimitate reală”.

Acesta a mai susținut că stabilirea datei alegerilor se face „în grabă”, cu intenția de a împiedica apariția unor candidați-surpriză care ar putea perturba calculele partidelor mari, finanțate substanțial din fonduri publice.

Un alt aspect criticat de Negoiță se referă la structura birourilor secțiilor de vot, pe care le consideră controlate de aceleași formațiuni politice puternice, lucru ce ar afecta corectitudinea competiției electorale și ar transforma procesul de vot într-o simplă formalitate.

În acest context, el a explicat că refuză să intre în cursă deoarece nu vrea să „legitimeze prin participare” ceea ce consideră a fi „abuzuri evidente”.