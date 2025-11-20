Candidatul PUSL s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei
Liviu Negoiță a declarat că îl sprijină pe candidatul PSD în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei.
Anunțul a fost făcut joi, în cadrul unei conferințe de presă, unde PUSL a semnat și un acord prin care își declară sprijinul pentru candidatura lui Daniel Băluță. Alegerile sunt programate pentru 7 decembrie.
Săptămâna trecută, Liviu Negoiță, susținut de Partidul Umanist Social Liberal, a informat că nu își va depune candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, prezentând această decizie ca o formă de protest față de modul de organizare a alegerilor parțiale din București.
El a criticat legislația și practicile electorale actuale, susținând că sunt „dăunătoare pentru democrație”, în special din cauza alegerii primarilor într-un singur tur, cu procente reduse de 20–25%, ceea ce, în opinia sa, conduce la aleși „fără legitimitate reală”.
Acesta a mai susținut că stabilirea datei alegerilor se face „în grabă”, cu intenția de a împiedica apariția unor candidați-surpriză care ar putea perturba calculele partidelor mari, finanțate substanțial din fonduri publice.
Un alt aspect criticat de Negoiță se referă la structura birourilor secțiilor de vot, pe care le consideră controlate de aceleași formațiuni politice puternice, lucru ce ar afecta corectitudinea competiției electorale și ar transforma procesul de vot într-o simplă formalitate.
În acest context, el a explicat că refuză să intre în cursă deoarece nu vrea să „legitimeze prin participare” ceea ce consideră a fi „abuzuri evidente”.
„Atât legislația, cât și năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democrație. Se aleg primari dintr-un singur tur, cu 20-25% din voturi, complet lipsiți de legitimitate! Alegerile sunt anunțate pe fugă, ca să nu apară surprize care încurcă jocurile partidelor mari, finanțate cu zeci de milioane de euro din bani publici. Birourile secțiilor de vot sunt controlate de aceleași partide. Pe astfel de premise, competiția electorală e deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, a transmis el printr-o postare pe rețelele de socializare.
