Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că vor fi impuse restricții de circulație în zonele unde Primăria Sector 3 a asfaltat drumuri peste conductele de gaz fără aprobarea Transgaz. El a precizat că luni toate părțile implicate vor merge la fața locului ca să găsească soluții. Prefectul a menționat și că, la întâlnirea de vineri, Primăria Sectorului 3 nu a putut arăta autorizațiile de construire pentru majoritatea străzilor.

Nistor a explicat că Primăria Sectorului 3 avea doar câteva certificate de urbanism, și acelea pentru refacerea unor străzi vechi, nu pentru construirea unor drumuri noi. În realitate, multe dintre străzi erau doar ulițe de pământ. El a spus că Transgaz trimite anual Primăriei planurile tehnice cu amplasarea conductelor, deci autoritățile locale știau despre situație.

Prefectul a mai spus că s-au discutat două direcții de acțiune: măsuri urgente pentru siguranța zonei și soluții pe termen lung. Printre măsurile urgente se numără restricții temporare pentru reducerea riscurilor: limitarea vitezei și interzicerea accesului vehiculelor grele. El a amintit că în 2023 Sectorul 3 a stabilit o limită de 3,5 tone pe unele străzi, dar aceasta nu a fost respectată, mai ales că în zonă se construiesc blocuri.

Prefectul a spus că luni se vor deplasa la fața locului împreună cu reprezentanții instituțiilor implicate. Transgaz a prezentat deja soluțiile tehnice necesare pentru siguranță: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecție și refacerea infrastructurii după lucrări.

Pe termen lung, Comitetul pentru Situații de Urgență va lua măsuri ca astfel de situații să nu se mai repete și pentru ca responsabilii să fie trași la răspundere.

El a menționat că a cerut întreaga documentație de construire pentru toate proiectele publice și private din zona conductelor Transgaz, ca să verifice dacă s-au respectat avizele și procedurile legale.

„Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor din zonă. ⁠Există doar câteva certificate de urbanism, şi acelea emise pentru refacerea unor străzi, nu pentru construire de drumuri noi. În realitate, acolo erau doar uliţe de pământ, nu străzi. Vom implementa restricţii temporare pentru a reduce riscurile: limitarea vitezei de circulaţie, interzicerea accesului vehiculelor de mare tonaj. În 2023, Sectorul 3 a instituit o limită de 3,5 tone pe unele străzi, dar aceasta nu a fost respectată, în condiţiile în care în zonă se construiesc blocuri. ⁠ Luni vom merge la faţa locului împreună cu reprezentanţii instituţiilor cu care am discutat astăzi. Transgaz a prezentat deja soluţiile tehnice necesare pentru punerea în siguranţă a zonei: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecţie şi refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor. Am solicitat întreaga documentaţie de construire pentru toate proiectele publice şi private din zona conductelor Transgaz, pentru a verifica dacă au fost respectate avizele şi procedurile legale”, a transmis prefectul Capitalei.

Recorder a relatat că, la ordinul lui Negoiță, în Sectorul 3 din București au fost construite, în ultimii ani, 11 drumuri asfaltate peste conductele de gaz, fără autorizații legale. Un raport de expertiză obținut de Recorder arată că regulile pentru protejarea conductelor nu au fost respectate.

Inginerii Transgaz au spus că traficul pe aceste drumuri poate provoca fisuri în conducte, ceea ce crește riscul de explozie.

Un specialist Transgaz a explicat că situația este extrem de periculoasă și că, dacă se întâmplă un incident, pagubele ar fi foarte mari. Drumurile au fost făcute pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brăţării, din estul Bucureștiului. Primăria Sectorului 3 nu a avut avize de la Transgaz, care a notificat administrația încă de la începutul lucrărilor.

Totuși, Negoiță a ignorat legile și notificările și a dat ordin ca drumurile să fie construite peste conducte. Anul acesta, Transgaz a dat Primăria Sectorului 3 în judecată din această cauză.