Garda Națională de Mediu (GNM) transmite că, în urma celui mai recent control efectuat la Primăria Generală a Municipiului București (PMB), a constatat nerespectarea măsurilor de calitate a mediului. Controlul desfășurat în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie, a confirmat persistența unor neconformități în domeniul calității aerului, al gestionării spațiilor verzi și al salubrizării terenurilor aparținând domeniului public.

De aceea, GNM a sancționat PMB cu 100.000 lei pentru nerespectarea măsurilor privind calitatea mediului. Cu această nouă sancțiune, valoarea totală a amenzilor aplicate PMB pentru nereguli de mediu, începând din anul 2023, depășește 550.000 de lei.

Potrivit GNM, PMB nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului pe trei tronsoane principale: calitatea aerului, spațiile verzi și depozitarea necontrolată de deșeuri. Urmările sunt grave și nu se limitează la calitatea mediului, dar pot avea ca efect o acțiune de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene, avertizează GNM.

„Trebuie să evităm sancțiunile majore din partea Comisiei Europene care se pot ridica la milioane de euro pentru calitatea precară a aerului din Capitală. Planul Integrat de Calitate a Aerului este prioritatea numărul unu și din informațiile pe care le-am obținut în urma controlului știm că acest document este în lucru. Calitatea aerului, spațiile verzi și gestionarea deșeurilor sunt cele trei linii directoare unde Primăria Generală trebuie să acționeze rapid. Riscurile depășesc sfera protecției mediului, pentru că putem vorbi despre o problemă de sănătate publică dar și una de ordin economic, dacă vorbim despre sancțiunile pecuniare care pot fi aplicate României de către Comisia Europeană, pentru neîndeplinirea obligațiilor de a asigura calitatea aerului”, susține comisarul general al GNM, Andrei Corlan.

Registrul Spațiilor Verzi continuă să nu fie funcțional sau actualizat, împiedicând o gestionare corectă și protejarea arborilor existenți, atenționează GNM. Acest fapt face practic imposibilă alocarea standardului minim european și legal de 26 m² de spațiu verde/locuitor, avertizează GNM.

Ba mai mult, comisarii de mediu au identificat terenuri aparținând domeniului public care prezintă stări avansate de neîntreținere, cu depozitări necontrolate de deșeuri și vegetație spontană.

În urma controlului GNM, PMB trebuie să finalizeze și să aplice PICA până cel târziu în martie 2026, iar până la data de 11 decembrie 2025, PMB trebuie să prezinte Planurile de Măsuri Urgente pentru Trafic și Încălzire Rezidențială.