Interdicția impusă de DNA primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, de a-și exercita atribuțiile timp de 60 de zile a declanșat procedura de preluare a conducerii primăriei de către unul dintre viceprimari.

Conform unei decizii mai vechi a Consiliului Local, atribuțiile de primar revin viceprimarului Adrian Marian Cocoș, considerat un apropiat al edilului aflat sub control judiciar.

Primăria Sectorului 3 are doi viceprimari în funcție: Adrian Marian Cocoș, reprezentant al PSD, și Marian Daniel Enăchescu, din partea PMP. În urma măsurii dispuse de procurorii DNA, atribuțiile de primar sunt preluate de Adrian Marian Cocoș.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3, Bogdan Cotiga, care a precizat că această preluare se face în baza unei hotărâri adoptate anterior de Consiliul Local.

Potrivit acestei hotărâri, adoptate într-o ședință din februarie 2025, Consiliul Local al Sectorului 3 a stabilit în mod explicit cine este „înlocuitorul de drept” al primarului în cazul unei suspendări sau imposibilități temporare de exercitare a mandatului.

Atunci, consilierii locali au decis ca Adrian Marian Cocoș să fie desemnat pentru a prelua atribuțiile primarului în astfel de situații. Decizia este invocată acum pentru perioada de 60 de zile în care Robert Negoiță nu își poate exercita funcția.

Adrian Marian Cocoș este vicepreședinte al organizației PSD Sector 3 și este descris de mai multe surse jurnalistice drept un apropiat al primarului Robert Negoiță. De-a lungul timpului, parcursul său profesional și educațional a atras atenția presei de investigație.

Potrivit unei investigații publicate de Snoop.ro în februarie 2025, Cocoș a obținut nota 2,70 la proba de matematică la examenul de Bacalaureat, în anul 2011. El a absolvit Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București, cu specializarea tehnician mecatronist, însă nu a promovat Bacalaureatul în sesiunea inițială. Jurnaliștii arătau că nu este clar ce rezultate a obținut în sesiunile ulterioare ale examenului.

Cu toate acestea, în anul 2012, Adrian Cocoș a fost admis la Universitatea Artifex, o instituție de învățământ superior privată, care la acel moment era evaluată de ARACIS cu calificativul „încredere”. Conform propriului CV, el a obținut o diplomă de „tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces”.

În paralel cu activitatea politică, Cocoș a ajuns consilier local, administrator al unei firme IT de sector și a fost implicat ca acționar și angajat într-un grup de companii care comercializează haine de firmă.

Dosarul penal în care Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar conține detalii referitoare la avertismente primite de primar înainte de realizarea unor lucrări controversate. Potrivit anchetatorilor, un apropiat l-ar fi atenționat pe edil cu privire la pericolul construirii unor drumuri peste conductele de gaze aparținând Transgaz, fără ca acestea să fie protejate corespunzător.

Surse judiciare arată că i s-ar fi explicat primarului că traficul greu peste magistrale de gaze neprotejate putea duce la fisurarea conductelor, cu riscul unor explozii în zone locuite, având în vedere că este vorba despre conducte de înaltă presiune. Avertismentul făcea referire inclusiv la explozia din blocul situat în cartierul Rahova, unde intervențiile necorespunzătoare asupra infrastructurii de utilități au avut consecințe dramatice.

„Când vii cu maşini d-alea de mare tonaj şi treci peste magistralele alea de Transgaz fără să le protejezi în mod adecvat, că aia trebuie să pui beton. (…) Rişti ca la un un moment dat ţeava aia mare să-ţi crape. Bă, se duce naibii, îţi bubuie şi alea-s ţevi de înaltă presiune, îţi bubuie între cartiere. (…) Unde ai ţevi de gaze, ţevi de curent, eşti foarte atent cu ele că se întâmplă nenorocire ca la Rahova”, spunea un apropiat al lui Robert Negoiță.

De asemenea, într-o discuție telefonică interceptată de anchetatori, o persoană cu funcție de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 ar fi explicat unei angajate că există limite clare ale intervențiilor administrative, mai ales atunci când se intră pe proprietăți private sau se execută lucrări de infrastructură deasupra conductelor de gaze.

Aceeași persoană ar fi subliniat că astfel de lucrări pot trece neobservate o perioadă, dar ulterior pot genera consecințe legale.

„Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face.” Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat să intri pe domeniul privat.. (…) Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate”, spunea, la telefon, o persoană cu funcție de conducere în cadrul Primăriei Sectorului 3.

Anchetatorii DNA susțin că, la nivelul Primăriei Sectorului 3, s-a conturat o practică prin care angajații Direcției de Întreținere și Reparații Drumuri ar fi pus în aplicare dispoziții verbale venite de la primar. Aceste dispoziții vizau atât realizarea unor lucrări, cât și oprirea acestora, în condițiile în care procedurile legale nu erau îndeplinite.

Potrivit procurorilor, angajații ar fi cunoscut faptul că anumite activități nu intrau în atribuțiile direcției respective, cum ar fi asfaltarea gropilor de pe bulevarde din Sectorul 3, însă le-ar fi executat oricum.

DNA consideră că această modalitate de lucru era una obișnuită în cadrul administrației locale, ceea ce a facilitat derularea unor investiții fără documentația și avizele necesare.

În comunicatul oficial, DNA arată că, în vara anului 2025, Robert Negoiță, în calitate de primar, ar fi dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea unei societăți private.

Lucrările ar fi fost realizate fără documentație legală, fără autorizații și avize obligatorii, deși era vorba despre o investiție publică.

Procurorii estimează că, prin aceste demersuri, ar fi fost produs un prejudiciu de peste 902.000 de lei bugetului Sectorului 3, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane și ale utilajelor folosite.

Totodată, societatea proprietară a terenului ar fi beneficiat de un folos necuvenit. În realizarea lucrărilor, primarul ar fi fost sprijinit de patru funcționari publici, cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu.

DNA mai susține că, în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2025, Negoiță ar fi dispus lucrări similare pe 11 străzi din Sectorul 3, fără respectarea cadrului legal și fără avizele necesare, inclusiv cele emise de operatorul rețelei de gaze.

Procurorii atrag atenția că aceste intervenții au generat nu doar prejudicii financiare, ci și un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor, din cauza posibilității afectării conductelor de gaze în contextul traficului greu desfășurat pe drumurile construite în aceste condiții.