Decizia Tribunalului București schimbă radical situația juridică a lui Robert Negoiță, după ce instanța a admis contestația formulată de acesta împotriva ordonanței emise de Direcția Națională Anticorupție. Hotărârea este definitivă și înlătură măsura controlului judiciar pe cauțiune impusă anterior.

„În Dosarul 4235/3/2026, s-a admis plângerea formulată de inculpatul N.R.S. împotriva ordonanței nr.237/2/P/2025 din data de 5 februarie 2026 a DNA și s-a revocat, în consecință, măsura controlului judiciar pe cauțiune. Soluția este definitivă”, a transmis Tribunalul.

Măsura fusese dispusă pe 5 februarie, după mai multe ore de audieri desfășurate la sediul DNA, în cadrul anchetei care îl vizează pe primarul Sectorului 3 pentru presupuse fapte de abuz în serviciu. Procurorii stabiliseră atunci control judiciar și o cauțiune în valoare de 800.000 de lei, echivalentul a aproximativ 160.000 de euro.

Prin hotărârea de acum, instanța a eliminat obligațiile impuse de anchetatori, iar edilul își poate relua activitatea fără restricțiile asociate controlului judiciar.

Înainte de pronunțarea instanței, Robert Negoiță declarase public că nu intenționează să achite suma stabilită drept cauțiune în dosarul de abuz în serviciu. Afirmațiile au fost făcute miercuri, la ieșirea din sediul Poliției, în fața jurnaliștilor care i-au solicitat un punct de vedere.

Întrebat dacă va plăti cauțiunea impusă de DNA, edilul a răspuns ferm că „în mod evident” nu va plăti cauțiunea în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu, a declarat Robert Negoiță.

Solicitat să explice pe ce își bazează convingerea că este nevinovat, primarul Sectorului 3 a precizat clar:

„Pe faptul că nu am greșit cu nimic”, a spus Robert Negoiță.

Declarațiile au fost făcute într-un context tensionat, în care edilul a susținut constant că acuzațiile aduse de procurori sunt nefondate și că activitatea sa administrativă nu a încălcat legea.

Ancheta care îl vizează pe Robert Negoiță a inclus și percheziții desfășurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la sediul Primăriei Sectorului 3 din Capitală. Instituția este condusă de edil, iar descinderile au avut loc în cadrul dosarului de abuz în serviciu.

Potrivit unor surse Antena 3, ancheta ar avea legătură cu modul de construire a unui drum public despre care procurorii suspectează că ar fi fost realizat în interesul familiei primarului Sectorului 3 al Bucureștiului. În cadrul aceleiași operațiuni, anchetatorii au efectuat percheziții și la domiciliul edilului.

După audierile prelungite din 5 februarie, DNA a decis instituirea controlului judiciar și stabilirea cauțiunii de 800.000 de lei. Măsura a fost contestată de Robert Negoiță, iar Tribunalul București i-a dat dreptate, revocând-o definitiv.

În paralel cu procedurile judiciare, un moment controversat a avut loc joi, pe holurile Tribunalului, unde Robert Negoiță a efectuat un test anti-drog rapid, la insistențele protestatarului Marian Ceaușescu. Rezultatul testului a generat discuții, nefiind clar dacă este pozitiv sau negativ. În acest context, edilul a anunțat că va repeta testul pentru a elimina orice dubiu.