Din cuprinsul articolului Controlul judiciar al lui Călin Georgescu

Tribunalul București urmează să reanalizeze măsura controlului judiciar impus fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar care îl vizează pentru propagandă legionară și promovarea ideologiilor interzise.

Procesul a intrat în atenția publicului după ce doi judecători nu au ajuns la un acord, fiind necesară formarea unui complet de divergență cu un al treilea magistrat.

„În baza art.394 alin. (5) din Codul de procedură penală, repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă. Stabileşte termen de judecată la data de 18 februarie 2026, ora 13:30, în cameră de consiliu, pentru când se va cita contestatorul – inculpat şi încunoştinţa apărătorul ales”, se arată în minuta postată pe portalul instanţelor.

Pe 3 februarie 2026, Judecătoria Sectorului 1 a decis ca Călin Georgescu să rămână sub control judiciar. Liderul suveranist a contestat această decizie, iar Tribunalul București a reprogramat ședința pentru data de 18 februarie 2026, ora 13:30, în cameră de consiliu.

La această ședință, Georgescu va fi citat împreună cu avocatul său pentru a continua procedurile.

Parchetul General a trimis în judecată pe 2 iulie 2025 pe Călin Georgescu, acuzându-l că a promovat:

Ideologii fasciste și legionare;

Cultul persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război;

Mesaje rasiste, xenofobe și anti-democratice, în mod repetat, între iunie 2020 și mai 2025.

Procurorii subliniază că Georgescu a încercat să normalizeze Mișcarea Legionară și să glorifice figuri istorice precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța, prin declarații publice, interviuri și postări online. Faptele sale au fost catalogate ca fiind în formă continuată, cu scopul de a influența opinia publică și de a reabilita ideologiile extremiste.